A causa delle restrizioni dei mesi passati per arrestare la diffusione del covid-19, non si è potuto celebrare il trentesimo anniversario della fondazione della Cooperativa Serramenti Coserplast. I soci e i collaboratori della cooperativa, fondata a Miglionico il 29 gennaio 1991, non hanno rinunciato all’intenzione di festeggiare con la comunità questo importante traguardo. Martedì 17 agosto, in piazza Castello a Miglionico, avrà dunque luogo il concerto dell’artista jazz Simona Molinari, offerto a tutti dalla cooperativa Coserplast, aderente a Legacoop Basilicata.

Simona Molinari è una delle grandi voci della nuova generazione jazz e swing italiana. Disco d’Oro con il brano “La felicità”, ha collaborato con artisti di fama mondiale calcando alcuni importanti palcoscenici internazionali.

Per favorire la sicurezza dei partecipanti e il rispetto delle nuove disposizioni anti-covid, l'ingresso in piazza Castello sarà consentito ai soli possessori di green pass, muniti di documento di identità in corso di validità e con l'obbligo di indossare la mascherina. Gli accessi saranno limitati e determinati dalle autorità competenti e sarà rilevata la temperatura corporea. L’inizio del concerto è previsto alle ore 21.30.