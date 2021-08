Latronico: il 18 Agosto torna in drive-in il BasilicART 12/08/2021 Tornerà finalmente il prossimo 18 agosto con una quarta edizione speciale ed innovativa, che si terrà al Campo Sportivo di Agromonte, in drive-in, il BasilicART, un festival multi-artistico nato nel 2010 da un’idea di Vincenzo Lofrano, della sua band gli Smania Uagliuns e da Giuseppe Bruno. La prima edizione si tenne nello stesso anno a Latronico e si dimostrò subito uno dei primi festival del territorio ad ospitare non solo la musica, ma anche la fotografia, il writing, la pittura, l’artigianato locale e un mercatino vintage. Nato con l’intento di valorizzare il territorio, in particolar modo la Basilicata del Sud, molto viva e creativa, ma con lo sguardo sempre rivolto allo scenario circostante, invitando quindi anche band ed artisti da tutta Italia.

La seconda edizione si è tenuta al lago Sirino nel 2011, grazie all’aiuto della Pro Loco Nemoli ed altre associazioni, la terza edizione ancora a Latronico e, come detto, la quarta ritornerà il 18 agosto in collaborazione con la Pro Loco Latronico. Si potrà accedere ed assistere ai concerti e all’evento direttamente con le proprie auto, moto, biciclette e per alcuni posti limitati anche dagli spalti. Il BasiliCART ospiterà nuovamente band, dj set, food and drink, dando spazio anche alle attività e ai prodotti tipici del luogo. Le band ad esibirsi saranno gli Smania Uagliuns, lucani doc ma cittadini dell’Agromondo. Da sempre si sono posti al di fuori dei canoni dell’hip hop e di ogni genere, dando vita ad un suono originale ed innovativo, frutto delle personalità e degli ascolti dei membri della band e influenzato da molte sonorità differenti: soul, funck, jazz, elettronica, trip hop, 80’s, psichedelica e rock, tutti elementi metabolizzati e reinterpretati in una nuova visione, sia per la parte musicale che per liriche, linguaggio ed estetica.

Salirà sul palco del BasilicART anche Massimo Cantisani, classe ’88, autore e musicista di origine lucana ma residente a Roma, da sempre attivo con diverse formazioni tra cui gli Smania Uagliuns e i Flowing Chords e fresco autore del suo prima EP da solita “D’amore e altre scuse”, anticipato dal singolo “Non vuoi più”.

Si esibiranno anche Addolorata, un gruppo Lol Rap nato tra i vicoli del centro storico di Napoli. Tre giovani stagionati che, mentre aspettano la loro morte inevitabile, si distraggono facendo musica. Addolorata non è il gruppo di cui avete bisogno ma è il gruppo che vi meritate.

A rendere interessante la serata ci saranno anche i Bytecore, un progetto elettronico-acustico ideato nel 2015 da Andrea (batteria) e Umberto (synth) a cui entra a far parte nel 2017 Francesco (basso/chitarra), con il quale incidono “Invaders”, primo lavoro presentato con l’omonimo videoclip. “Elettronica, industrial, dubstep”, influenze che insieme determinano le sonorità tipiche della band; l’impatto live e il coinvolgimento del pubblico rappresentano due degli aspetti che caratterizzano al meglio il progetto.

Infine chiuderà l’evento con un dj set Think’D, artista che nasce per un errore umano. Genera rumore con parole in rima, non musica vera e propria (in altre parole, sperimentazioni varie in rap). Come Dj è fondatore e componente di Unctrl Alt Canc, uno dei primi progetti bass music in Italia, insieme a Nuncha aka Panacef Mishima, dal 2009.

Hai mai assistito ad un concerto comodamente in macchina? Non perderti allora il primo festival lucano in versione drive-in. Potrai mangiare, bere e ballare con un servizio di delivery direttamente alla tua postazione, il tutto rispettando rigorosamente le norme anti-covid.



Per info e prenotazioni rivolgersi a Marta (3464050078) e Simone (3894975804).

Tweet



archivio

ALTRE NEWS ALTRE NEWS 12/08/2021 - Latronico: il 18 Agosto torna in drive-in il BasilicART

Tornerà finalmente il prossimo 18 agosto con una quarta edizione speciale ed innovativa, che si terrà al Campo Sportivo di Agromonte, in drive-in, il BasilicART, un festival multi-artistico nato nel 2010 da un’idea di Vincenzo Lofrano, della sua band gli Smania Uagliuns e da...-->continua 12/08/2021 - Con Vivi Heraclea VI un’estate al Museo della Siritide di Policoro

Dal 12 agosto visite guidate e percorsi tematici in uno scrigno d’arte e storia

Vivi Heraclea VI (edizione 2020) riprende il suo viaggio dove tutto è cominciato: il Museo Archeologico Nazionale...-->continua 12/08/2021 - Sant’Andrea Avellino avvocato

Nel 1547 Lancellotto Avellino lasciò il suo paese natale, partì per Napoli e si iscrisse all'Università per studiare giurisprudenza civile e canonica.

L’anno dopo cominciò a frequentare un corso di esercizi spirituali tenuti dal gesuita spagnolo Diego Lain...-->continua 12/08/2021 - La carovana di Cinemadamare arriva a Nova Siri

Registi e attori dagli Stati Uniti d’America, dal Canada, dal Brasile, dall’Argentina, dalla Grecia, dalla Germania e da altri 20 Paesi, dal 12 agosto 2021, per una intera settimana gireranno short film in Nova Siri.

“No red carpet, no special guest, no p...-->continua E NEWS