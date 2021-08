Dopo il successo ottenuto a Catanzaro, lo scorso luglio, l’Orchestra Filarmonica della Calabria traghetta a Catania, con Maria de Buenos Aires.

10 Agosto - Villa Bellini - ore 21:00 - Festival Lirico dei Teatri di Pietra per la Sicilia - Direttore Aristico M° Filippo Arlía.



Cos’è esattamente Maria de Buenos Aires?

Tra le ricorrenze più importanti di quest'anno figura certamente il centenario di Astor Piazzolla, straordinario compositore argentino di fama mondiale.



Tra i suoi capolavori meglio riusciti, unica opera tango, Maria de Buenos Aires rappresenta la summa della produzione musicale del grande musicista.



Operita tango, come lui stesso la definisce, ispirata alla cantante Milva, parla di Maria, prostituta della città di Buenos Aires, che viene rapita dal tango e, infine, uccisa.



Prima si aggirerà come ombra per le vie della città argentina, poi partorirà se stessa, rinascendo a vita nuova.



La trama è particolarmente surreale e prevede anche un payador, un folletto che fa da voce narrante, alcune marionette sotto il suo controllo, e degli psicanalisti, che si muovono sul palcoscenico a ritmo di tango.



La rappresentazione prevede la partecipazione di Cecilia Suarez Paz, figlia dello storico violinista di Piazzolla e Alessandro Haber, attore noto al grande pubblico.



L'orchestra Filarmonica della Calabria sarà diretta da Filippo Arlia, mentre la regia è di Giandomenico Vaccari.



MARIA DE BUENOS AIRES

Opera tango di Astor Piazzolla



FILIPPO ARLIA, maestro concertatore e direttore d'orchestra



GIANDOMENICO VACCARI, regia



Maria - Ce Suarez Paz

El Payador - Alberto Munafò

El Duende - Alessandro Haber



Tangheri - Vittoria Boarato e Vincenzo Pandolfo



Bandoneon - Marco Gemelli

Violino solo - Giovanni Zonno

Chitarra elettrica - Salvatore Russo

Flauto solo - Maurizio Simeoli



Orchestra Filarmonica della Calabria



Alessandro Idonea, assistente alla regia

Salvo Tropea, scenografo

Rosy Bellomia, costumi

M° Giuseppe Laino, Direttore di palcoscenico



Nuovo e inedito allestimento a cura dell’Orchestra Filarmonica della Calabria.