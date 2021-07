San Giustino De Jacobis diventa protettore e patrono dei lucani nel mondo 22/07/2021 Dal piccolo borgo dell’entroterra lucano San Fele (PZ) parte questa splendida iniziativa attraverso uno straordinario progetto cerimoniale e celebrativo, in collaborazione con la Federazione dei Lucani in Svizzera in rappresentanza della maggioranza delle Federazioni e Associazioni Lucane nel mondo, l’amministrazione Comunale e la parrocchia Santa Maria della Quercia di San Fele.

Lungo e faticoso è stato l’iter seguito, che ha visto però il suo felice epilogo con la decisione in data 1° febbraio 2021 da parte della Conferenza Episcopale della Basilicata di promuovere San Giustino De Jacobis patrono e protettore dei lucani nel mondo.

La storia di San Giustino De Jacobis è una storia di fede, modello d’ispirazione per le generazioni future, paladino di humanitas e di integrazione, ultimo tra gli ultimi, discepolo del messaggio di Gesù Cristo, uomo di fede e carità.

Vita da missionario e da peregrino, vita di povertà e di amore.

Quando il 26 ottobre 1975 Papa Paolo VI proclamò Santo Giustino De'Jacobis, tra l'altro disse: "San Giustino ha un solo torto, quello di essere troppo poco conosciuto" in terra Lucana, ma molto venerato dai popoli dell’Eritrea e dell’Abissinia.

Alla luce di queste parole, si è deciso di promuovere la realizzazione di un calendario tradotto in 4 lingue con le citazioni del Santo, narrando la sua storia e le sue gesta con lo scopo di far entrare il Santo nel cuore dei lucani di tutto il mondo e non solo, rendere così la sua figura immortale e suoi pensieri conoscibili a qualsiasi fedele.

Il calendario si intinge di un valore anche antropologico e di ricordo, San Fele con la sua storia ne è protagonista, con i suoi volti, le sue ridenti cascate, i paesaggi, le sue tradizioni.



San Fele culla dei natali del Santo, ne abbraccia la sua fede, diventa promotrice del suo messaggio, celebra suo figlio e la sua missione, e attraverso le immagini ad opera del fotografo Enzo Truppo ricorda la sua terra e le sue radici, terra non solo dei sanfelesi ma terra, oggi di tutti i lucani del mondo uniti sotto il nome e la preghiera a San Giustino.



Il calendario certamente ha un costo, ma detratte le spese di impaginazione e di stampa, il restante ricavato è destinato in beneficenza a sostenere l’iniziativa dell’apertura di un museo accessibile dedicato alle opere e alla vita del Santo.

Il calendario celebra chi resiste, chi ha fatto del verbo resistere carne, sudore e sangue, celebra la terra antica e ancestrale, celebra l’entroterra degli occhi e del cuore.

Attraverso i messaggi di fede e di amore ma soprattutto di speranza del Santo, da poter leggere ognuno nelle proprie case, disseminate in questa grande e belle Terra che é il mondo, ci sentiremo tutti più vicini, tutti più lucani, e ammirando le foto ricorderemo la nostra storia, il nostro passato, ricorderemo chi siamo.

Ricorderemo a chi apparteniamo.

Il calendario verrà presentato venerdi 30 luglio 2021 alle ore 17.00 in Piazza dell’Annunziata (San Fele) alla presenza di autorità civili e religiose, in rappresentanza delle Federazioni e Associazioni dei Lucani nel mondo Giuseppe Ticchio a sua volta Presidente della Federazione Svizzera, della Docente e Consulente di Nuovi Turismi Fernanda Ruggiero, del fotografo Enzo Truppo e della Prof.ssa e Storica locale Nina Papa in uno spirito di festa e di fede.

Alle 19,30 dopo la SS Messa presso la suggestiva Chiesetta dell’Annunziata si inaugurerà la mostra fotografica nel Centro Storico in Piazza C. Nicola Gaudioso con alcuni scatti in bianco e nero del Maestro Truppo dal titolo “ Abuna Jacob “ Fede e Tradizioni nelle Terre di San Giustino De Jacobis , Protettore dei Lucani Nel Mondo.

Lunedi 02 agosto 2021 alle ore 17.00 in piazza Gaudioso è previsto il Convegno dedicato a San Giustino De’Jacobis, come momento di riflessione religioso sulla vita e le opere del Santo.



Fernanda Ruggiero Docente e consulente di nuovi Turismi Giuseppe

Ticchio Presidente della Federazione delle Associazioni Lucane in Svizzera



