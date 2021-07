15/07/2021 - Si chiude domenica 18 Luglio la XXV edizione del Pignola in Blues

Si chiude domenica 18 Luglio la XXV edizione del Pignola in Blues.

La terza serata sarà vedrà protagoniste due voci femminili. Sul palco del piazzale antistante il ristorante pizzeria Le Fiamme, saliranno Ross Volta & Jaime Dolce seguiti da Noreda and her band.

Ingr...-->continua