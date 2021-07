Continuano gli appuntamenti della rassegna Argodanza nello splendido scenario del Porto degli Argonauti di Marina di Pisticci.

Dopo il grande successo della serata inaugurale, che ha visto la presentazione dello spettacolo Hedera - liberamente ispirato dall’omonimo progetto-documentario realizzato dal Balletto Lucano e dal designer e filmmaker Angelo Chiacchio in alcuni dei luoghi più suggestivi della Basilicata- segue lo spettacolo Soft, in programma il 16 luglio 2021.

Soft, diretto dal Balletto Lucano, è uno spettacolo dalle sfumature morbide, che attraverso la danza dei suoi interpreti, dà vita a un’atmosfera onirica e ovattata, in grado di comunicare sensazioni piacevoli, delicate e leggere, ma al tempo stesso reali e concrete, come una parentesi rassicurante in una realtà caotica e disturbante.

Sulla scena le giovani promesse Junior del Balletto Lucano Clelia Mileo, Katrin La Rocca, Letizia Ferrara e Francesca Spagnuolo, accompagnate dai danzatori professionisti Antonio Polito, Sabrina Miraglia e Luana Filardi.

Ospite della serata, la danzatrice Antonella Fittipaldi, di origine lucane e attualmente basata ad Amsterdam.

Antonella Fittipaldi è un’artista multidisciplinare di origini lucane. Si forma presso il Balletto Lucano e prosegue i suoi studi prima a Firenze e poi a Milano, per trasferirsi in definitiva ad Amsterdam, dove lavora attualmente alla sua personale ricerca coreografica nella quale il linguaggio del corpo viene esplorato non solo attraverso il movimento, ma anche attraverso il testo, il suono e il video.

Si ricorda inoltre che, tra i prossimi appuntamenti con la danza, è in arrivo anche l’atteso ritorno del Pollino danza festival, evento di danza promosso dal Balletto Lucano e giunto alla sua nona edizione.

Il festival si terrà ad Episcopia, dal 28 luglio al 1 agosto, nella magnifica cornice naturalistica del Parco nazionale del Pollino e vedrà protagonisti importanti nomi della danza internazionale e prestigiosi premi in borse di studio all’estero per i partecipanti al concorso.



In linea con la normativa vigente in materia di contenimento per l’emergenza da COVid-19, tutti gli ingressi agli spettacoli di Argodanza saranno contingentati e su prenotazione.