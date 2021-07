Secondo appuntamento con i Cammini d'autore nel Parco del Pollino, proposti dall'associazione ArtePollino e dalla libreria 365 Storie, con il patrocinio dell’Ente Parco nazionale del Pollino e dell’APT Agenzia di Promozione Territoriale di Basilicata



Il 10 e l'11 luglio 2021 ospiteremo lo scrittore Gianluca Caporaso che ci guiderà lungo uno dei sentieri del Parco.



Lo scrittore incontrerà gli abitanti del Pollino sabato 10 luglio 2021, alle ore 17.30, presso il MULA+ Museo e Biblioteca di Latronico. L’incontro del sabato avrà lo scopo di creare un primo contatto con l’autore e di dare a tutti la possibilità di sfogliare e acquistare i libri selezionati e proposti dalle libraie di 365 Storie, all’interno dell’esposizione "Piccoli mondi e meraviglie della Natura nei libri per bambini e ragazzi", rivolta ai giovani lettori e a tutti.

La domenica mattina cammineremo insieme a Gianluca Caporaso lungo il sentiero Fosso Paraturo, nel Comune di Rotonda, a partire dalle ore 10.00. I soci di ArtePollino, guide ufficiali del Parco, supporteranno l’autore lungo il percorso. Il cammino è adatto a bambini dai 5 anni in su.



Gianluca Caporaso scrive storie e le racconta: storie sue e storie di ogni provenienza, passate di bocca in bocca. Si autodefinisce un lettore e un narratore, una persona che prova ad accendere fuochi di parole per radunare persone, trovare ragioni per camminare insieme, tessere trame di comunità, alimentare le potenze fantastiche di ognuno al fine di modulare al meglio il proprio rapporto con il mondo. Conduce laboratori di scrittura fantastica per bambini, educatori, genitori e organizza eventi di promozione della lettura e della narrazione in giro per l'Italia. Ha pubblicato con la casa editrice Lavieri e, recentemente, con Salani.



L’associazione culturale ArtePollino fin dalla sua nascita, nel 2008, si è dedicata all’esplorazione del rapporto tra arte, cultura e natura, in particolare alla ricchezza dei paesaggi del Parco nazionale del Pollino, dove svolge le sue attività, grazie ai linguaggi artistici del contemporaneo.

365 Storie è una libreria indipendente e specializzata per bambini e ragazzi, aperta a Matera dal 17 dicembre 2016 nel rione San Biagio del Sasso Barisano. È una libreria per piccoli e giovani lettori, da 0 a 16 anni, e per tutti.

Dalla sintonia e dalla collaborazione tra queste due realtà è nato Ka art 0-16, ovvero passeggiate tra boschi, valli, borghi e lungo i fiumi in compagnia di scrittrici e scrittori selezionati dalle libraie Anna Felicia e Iolanda Nardandrea nel panorama della letteratura per l’infanzia e l’adolescenza.