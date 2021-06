Estate tempo di mare, sole, vacanze e spensieratezza. Sempre, soprattutto dopo i lunghi mesi di restrizioni per l’emergenza sanitaria. Ma l’estate è anche il periodo delle hit che promettono di diventare tormentoni.

E c’è un cantautore lucano (non giovane ma giovanissimo) che muove le dita sulla sua chitarra come il vento fa muovere la sua chioma riccia. Lui è RockAm, 17enne di Senise, che dopo il successo di ‘’E lascia stare’’ torna con un brano dal ritmo fresco e con un videoclip girato tra Calabria e Basilicata, tra Jonio e Tirreno, ‘’sopra l’ombra del falò’ come dice il brano ma anche sotto l’ombra di due simboli del sud: il Castello di Roseto Capo Spulico e il Cristo di Maratea.

Il titolo è ‘’No non te ne andare’’ , con un testo che si inserisce bene tra accordi di chitarra, fisarmonica e ritmi del sud. Un progetto che rappresenta, per il cantautore senisese, sicuramente una crescita ma che racconta di una costanza nel proporsi e nell’esprimersi attraverso la musica, con una cura dei minimi particolari che non lascia nulla al caso.

Al progetto discografico di RockAm hanno collaborato: Seby Talbot per la base; Domenico Petrigliano che ha diretto e realizzato il videoclip; Enzo Mele per il Mix, il mastering e la registrazione voce; Nicola Pennella e Marialucia Lauria, protagonisti del video.







