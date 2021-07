Dopo lunghi mesi di chiusura forzata nelle nostre case, il bisogno di stare insieme, è senz'altro evidente ora più che mai.

La zona bianca ha poi legittimato questo atteggiamento istintivo di unirsi dopo un lungo isolamento.

Le spiagge sono piene, le principali arterie stradali della nostra regione trafficate, così come trafficate sono le città e i paesi finalmente ripopolate di persone che si muovono condividendo momenti di convivialità.

Molti studiosi e sociologi, si sono soffermati sugli effetti della pandemia durante e dopo il lock down.

Dopo un primo stato di incredulità e shock iniziali che, in un modo o nell'altro tutti abbiamo subito, si è passati all' isolamento forzato e ai suoi effetti sulla collettività e sui singoli, effetti diversi a seconda delle situazioni e dei contesti. Nel bene e nel male, la pandemia ha fatto emergere fragilità e punti di forza sociali e personali che essendo venuti a galla, ci si augura possano essere sanati in maniera propositiva.

Nonostante non si possa ancora parlare di un “ post- covid”, essendo il virus ancora in circolazione, certo è che almeno da alcuni punti di vista, un certo senso del vivere è ricominciato.

L'economia a livello nazionale è in via di ripresa e la Basilicata vanta ottimi numeri di presenze turistiche.

Oltre la ripartenza del giro economico, fondamentale è anche la ripresa del settore artistico-culturale , uno dei settori più duramente colpiti dalla pandemia e anche la nostra regione offre una proposta di qualità.

Tra le iniziative culturali di questa estate segnaliamo 2 prestigiosi festival di Arte cinematografica: il Marateale con la Direzione Artistica di Nicola Timpone, nell'incantevole cornice di Maratea dal 27 al 31 luglio 2021 e il Lucania film festival, con Rocco Calandriello alla Direzione Artistica., che si terrà a Marconia di Pisticci, presso il CineParcoTilt..

Per quanto riguarda il teatro invece, un ricco e lungo programma è offerto dal TeatroPat con la rassegna Tramediterra che si terrà dal 30 giugno al 5 settembre nelle Masserie “ Vita” di Matera e “Scalera” di Altamura, direzione artistica di Marco Bileddo.

Impossibile poi non segnale il concerto di Ludovico Enaudi a Latronico il 6 agosto 2021 e sempre per la musica tra giugno e luglio presso il Teatro Stabile di Potenza ci sarà la XXXIV stagione concertistica 2021. Sempre a Potenza in fine, nella cappella dei Celestini, si tiene dal 15 luglio l' Esposizione di Arte Contemporanea Potenzacity fino al 15 luglio.

Attendendo anche la programmazione estiva dei comuni, ancora in via di definizione, gustiamoci l'estate 2021anche dal punto di vista dell'Arte e della Cultura, fondamentali aspetti del benessere e del bene collettivo ed individuale e preludio di un tempo nuovo migliore.



Roberta La Guardia