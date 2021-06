Festival dell’Appia Day : Presentazione del percorso Turistico Basilicata Via Appia Regina Viarum 28/06/2021 In occasione del festival dell’Appia Day da Roma a Brindisi del 3 Ottobre 2021, promosso dal comitato organizzatore di Roma, l’associazione Venosa Turistica ha pianificato, in partnership con Il Touring Club Basilicata Vulture Melfese, un percorso turistico Basilicata Via Appia Regina Viarum, 5 Giorni in 5 Tappe, rivolto al turismo slow, con la formula del Cicloturismo in MTB e Trekking. Interesserà lo storico tracciato viario dell’antica consolare romana in terra di Lucania, in stretta collaborazione con gli attori locali dei vari territori di cui è attraversata: Melfi, Rapolla, Venosa, Palazzo San Gervasio, Banzi e Genzano di Lucania, al fine di valorizzare e promuovere il turismo nella zona del VULTURE ALTO BRADANO, puntando a un rilancio della filiera turistica e commerciale dell’area presa in esame.

L’Associazione Venosa Turistica è presieduta da Giuseppe Tranchida, che ha coordinato i lavori per consentire una maggiore fruibilità turistica del territorio. Il lavoro è stato messo in campo dai componenti del direttivo dell’associazione, con l’aiuto di volontari e collaboratori esterni a supporto delle attività turistiche e commerciali dei vari territori. Siamo riusciti a mettere insieme i vari puzzle dell’antico tracciato, con il supporto degli studiosi e sportivi della Mtb che ci hanno aiutato ha individuare il tracciato, sulla base delle recenti scoperte curate dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Basilicata. L’auspicio è che tutti insieme dobbiamo puntare alla valorizzazione del turismo locale, con la promozione di eventi che abbiano come protagonista la Via Appia Regina Viarum, puntando ad esempio ad eventi sportivi come “Half Marathon” oppure gare ciclistiche inserite nel calendario nazionale della Federazione Ciclistica Italiana o MTB e altre forme di turismo lento.

All’incontro del 27 Giugno 2021 a piazza Orazio in Venosa, sarà presentato il percorso turistico, in presenza di Irene IANIRO del comitato Organizzatore Appia Day da Roma a Brindisi e del Vice presidente Vicario Nazionale Carmine Acquasanta della Federazione Ciclistica Italiana con la presenza della propria delegazione regionale. La F.C.I con le sue società affiliate punterà alla promozione ciclistica in tutte le sue forme, dall’agonismo al ciclismo lento, in particolare al Cicloturismo in MTB, passeggiate ecologiche, dando la possibilità alle famiglie e ai ragazzi di approcciarsi alle due ruote, con la formula del pernottamento in strutture di ricettività diffusa; il percorso dell’Appia Antica in Basilicata è sicuramente un’occasione di rilancio turistico, culturale e sportivo, per portare all’attenzione dei media un percorso antico che attraversa il nostro territorio, che può e deve rimanere un appuntamento fisso. Presente il Presidente Unione Comuni Vulture Alto Bradano Michele Mastro, il compito di creare con i comuni un sistema di rete in collaborazione con il privato. La Pinatecoteca d’Errico, presieduta dal conservatore Mario Salluzzi presentera il filmato della “Viarum”. E presente anche la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Basilicata nella persona dell’archeologa Sabrina Mutino, che ha curato le recenti scoperte archeologiche sull’antico tracciato viario e sull’importanza che riveste dal punto di vista storico e archeologico l’antica viabilità dell’Appia ai fini turistici.

APPIA DAY, VENOSA e Vulture Alto Bradano evento del 3 OTTOBRE 2021

Da Roma a Brindisi passando dalla Basilicata, monumenti aperti, visite guidate, trekking, walkabout, transumanze, ciclotour, attività per bambini e altro ancora.

Appia Day è un’occasione per celebrare il fascino e l’incanto dell’Appia Antica, unendo idealmente tante città e comunità locali. Il comitato organizzatore, grazie anche alla preziosa collaborazione di Legambiente, Touring Club, coinvolge decine di associazioni locali, che contribuiscono a dar vita all’evento, organizzando decine di attività per visitatori e turisti dii tutte le età. È un’occasione per celebrare il fascino e l’incanto dell’Appia Antica, per scoprire quello storico e originale modello di collegamento viario capace di unire Roma e territori lontani e che oggi può diventare la via privilegiata per un’azione di trasformazione della città e delle comunità locali, per l’affermazione di una nuova idea di uso del territorio e dei beni comuni. L’Appia Day, che negli scorsi anni ha visto la partecipazione di oltre 150mila persone, sarà riservata esclusivamente a pedoni e pedali, con monumenti aperti gratuitamente, pronti a svelare la loro bellezza e i loro segreti, visite guidate per accompagnare i visitatori alla scoperta delle storie millenarie del più suggestivo museo a cielo aperto del mondo. E poi trekking, archeotour in bici, conferenze, mostre, walkabout, street food, musica, attività per bambini. Anche per questa edizione 2021 saranno diversi gli eventi organizzati a Roma, cuore dell’Appia Day, ma anche nei diversi comuni del centro e sud Italia attraversati dall’antica Appia. L’Associazione Venosa Turistica si fa promotrice in collaborazione con le varie realtà associative territoriali e i comuni dove ricade il tracciato dell’antica Via Appia in BASILICATA, programmando una serie di appuntamenti per l’evento del 3 di Ottobre 2021. Gli interessati che vogliono essere protagonisti del proprio territorio possono inviare una mail a venotarustica@libero.it - info 3387569441 – 3392888789.

Tweet



archivio

ALTRE NEWS ALTRE NEWS 28/06/2021 - G 20, al via oggi a Matera l’evento culturale di punta

Si inaugura oggi alle ore 17, presso Palazzo Malvinni Malvezzi a Matera l’evento culturale di punta che Regione Basilicata, Comune di Matera, Comune di Tricarico e Provincia di Matera hanno predisposto in occasione dell’incontro delle delegazioni governative dei paesi del G2...-->continua 28/06/2021 - Festival dell’Appia Day : Presentazione del percorso Turistico Basilicata Via Appia Regina Viarum

In occasione del festival dell’Appia Day da Roma a Brindisi del 3 Ottobre 2021, promosso dal comitato organizzatore di Roma, l’associazione Venosa Turistica ha pianificato, in partnership con Il Touring Club Basilicata Vulture Melfese, un percorso turistico Ba...-->continua 28/06/2021 - A Francavilla in Sinni una giornata dedicata alla biodiversità

Il Comune di Francavilla in Sinni, Assessorato Cultura e Ambiente, in collaborazione con il Reparto Carabinieri Biodiversità Potenza e l’Associazione Caramola Ranch, ha organizzato un’escursione guidata dal Reparto Carabinieri Biodiversità nell’area protetta “...-->continua 28/06/2021 - Meeting Production a Sant’Angelo Le Fratte: Cinemadamare entra nel vivo

Dodici film per trentasette filmmaker, dodici troupe con 25 nazionalità diverse. La riunione di produzione della settimana di Cinemadamare a Sant’Angelo Le Fratte si annuncia particolarmente ricca: i filmmaker lucani e stranieri sono già a lavoro per la produz...-->continua E NEWS