“Crediamo in una Matera accessibile, sicura, inclusiva e continueremo a batterci per una città in cui possano essere azzerate le barriere architettoniche e dove i diritti di tutti possano essere rispettati. Per questo, come Movimento civico Matera2029 abbiamo subito aderito all’invito, sosteniamo e partecipiamo alla presentazione del libro “Abbattimento delle barriere architettoniche nello spazio pubblico”, promosso dall'Università degli studi della Basilicata e dall'associazione di volontariato Azione Disabili Marziolino ODV, che si terrà giovedì 1 luglio 2021 alle ore 17, presso l'Aula Magna del campus universitario di Matera in via Lanera.”







Lo rende noto il movimento civico Matera2029.







“Sensibilizzare ulteriormente l'amministrazione comunale sull'abbattimento delle barriere architettoniche è uno dei temi che, proprio da Matera 2029, è stato messo in campo, con la nostra proposta - condivisa con Azione Disabili Marziolino ODV e un totale di 19 associazioni e cooperative che a vario titolo operano con la disabilità - di istituire la figura del disability manager anche a Matera, per la quale siamo stati anche auditi dalla Commissione Consiliare per le Politiche Sociali. Nonostante un impegno preso dallo stesso Sindaco Bennardi, siamo ancora ad attenderne l’evoluzione e la concretizzazione.







Il disability manager, ricordiamo, è quella figura di consulenza permanente a supporto delle Amministrazioni Comunali e degli Enti Locali, oltre che di propulsione sui temi del superamento delle barriere architettoniche e dell'accessibilità, di sostegno alle politiche di programmazione della città in un'ottica di pari opportunità e inclusione per tutti i cittadini e le cittadine. Competenza, oggi più che mai necessaria in una città europea e aperta quale Matera dice di essere diventata.







La presentazione del libro “Abbattimento delle barriere architettoniche nello spazio pubblico” ci vedrà insieme alle associazioni con le quali abbiamo lanciato la proposta del disability manager, il 1° luglio, a ribadire come i temi dell'accessibilità, della mobilità, dell’integrazione dei disabili nella nostra comunità cittadina e dell'abbattimento delle barriere architettoniche, culturali e sociali, erano tra i punti principali del nostro programma sui quali continueremo ad essere da sprone nei confronti del Sindaco che li ha condivisi.







Il nostro movimento civico sarà sempre a sostegno di tutte le iniziative volte al miglioramento dello stile di vita delle persone con disabilità, temporanea o permanente. Siamo al fianco dell’amico Marziolino Muscatello e plaudiamo al mondo universitario, nella persona della Prof.ssa Antonella Guida e dei suoi collaboratori, per l’approccio di ricerca e sintesi sugli spazi urbani basati sul “Design for All", l'approccio progettuale che mette al centro l'uomo come abitante, temporaneo o permanente di una città, nella complessità e nelle fasi di vita e salute che chiunque può attraversare nella vita, non solo a causa di disabilità, perché siano accessibili da chiunque, in ogni situazione.”