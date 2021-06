"Una bella notizia ed un altro premio: mi è stato appena comunicato che il nostro Comune è risultato tra i primi 5 vincitori della categoria Economia Circolare del premio “Piccolo Comune Amico” promosso dal Codacons in collaborazione con Coldiretti, Fondazione Symbola, Touring Club Italiano, Autostrade per l’Italia, Intesa San Paolo, SisalPay, e il patrocinio di Anci e Unceme.

Un altro premio per il progetto La Banca del Riciclo e per il nostro Comune che ancora una volta viene conosciuto a livello nazionale.

La vittoria in questo concorso sarà pubblicizzata sia attraverso la creazione di una mappa interattiva consultabile attraverso apposita App, sia mediante campagne promozionali diffuse da tutti i canali comunicativi dei partner del progetto, nelle aree di servizio della rete autostradale, sui social e sulla stampa, che porterà alla conoscenza delle eccellenze vincitrici in tutto il mondo.

I voti ricevuti sono stati numerosissimi sia tramite il portale del Codacons sia via posta, che, sommati a quelli espressi dalle Giurie tecniche, hanno decretato la nostra vittoria".

Lo ha comunicato via social Vincenzo Castellano, vicesindaco di Latronico.