Portano il made in Italy in tutto il mondo nel settore della cura dentale. Dalla realizzazione dei prodotti medici alla gestione del magazzino, Pendragon International Group è un'impresa italiana che collabora direttamente con i dentisti. Fondata nel 1971, l'azienda da qualche anno ha deciso di puntare con successo nel mercato latino, cosí nel 2016 ha iniziato a muovere i primi passi in Messico. Da questa esperienza sono nate cinque realtá importanti come BursBox, 360 Luminous, BlackBurs, SurgiTi e Dentis Academy. Tutte marche che si dedicano al miglioramento e conversione degli studi dentistici al XXI secolo. Oggi il gruppo è una realtá globale e operativa a livello mondiale tra Italia, Messico e Stati Uniti, con un occhio attento a realtá come la Russia, Cina e Paesi Arabi. "Il nostro gruppo offre soluzioni utili e funzionali per trasportare il dentista verso questa nuova realtá - spiega il fondatore e Amministratore delegato di Pendragon, Alessandro Lattore -. L'obiettivo è quello di adattare ai tempi che stiamo vivendo gli studi dentistici. Ormai chi si occupa di questo settore è un vero e proprio imprenditore. Quello che noi proponiamo è una gestione a 360 gradi, ottimizzando e strutturando gli studi. I nostri clienti nascono come specialisti della salute e come tali devono dedicarsi in corpo e anima al benessere dei propri pazienti, ma non devono dimenticare che sono parte di una struttura chiamata impresa. Il dentista è un imprenditore". Pendragon, simbolo del made in Italy nel mondo, è in costante espansione. Un'impresa di successo che ha attirato nuovi investitori. L'incubatore Bemycompany, realtà fondata dal lucano Antonio Quintino Chieffo, ha deciso di acquisire l'1% delle quote della società di Lattore. "Pendragon è una realtà solida e un simbolo del made in Italy - commenta il Ceo di Bemycompany, Antonio Quintino Chieffo -. Si tratta di caratteristiche importanti per noi, che da sempre crediamo nell'eccellenza italiana e cerchiamo di sostenerla con tutti i mezzi a nostra disposizione".