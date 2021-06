Un tuffo nella cultura contadina che ancora oggi pratica la transumanza,riconosciuta dall’Unesco quale“patrimonio immateriale dell'umanità”. E’ l’obiettivo dell’iniziativa “Sirino in transumanza” organizzata dall’Ara Basilicata e dall’associazione “Basilicata a way of living” , in programma domani mattina presso il lago Laudemio a Lagonegro. L’appuntamento è alle ore 11 con l’accoglienza dei bovini podolici. “E’ un’occasione davvero rara di osservare da vicino una pratica -evidenzia il presidente dell’Ara Basilicata, Palmino Ferramosca – che è stata riconosciuta patrimonio culturale immateriale dell'umanità e che ha un ruolo determinante per la tutela dell’ambiente e la conservazione della biodiversità vegetale e animale. Un’attività antichissima dell’uomo ma che sopravvive ancora anche nella nostra Basilicata grazie all’impegno ed alla passione degli allevatori in molte parti della regione, soprattutto in aree difficili emarginali. Un´attività zootecnica rispettosa dell´ambiente e del benessere animale, in una sinergia tra uomo e bestiame a favore del presidio del territorio – conclude Ferramosca- che è necessario tutelare”. Per il presidente di “Basilicata a way for living”, Luigi Diotaiuti “ c’è soddisfazione per essere riusciti ad organizzare anche quest’anno l’evento, giunto alla sesta edizione, e che in particolar modo quest’anno rappresenta un importante segnale di ripartenza. Le mucche ci hanno insegnato che neanche la pandemia può fermarle e lo stesso dobbiamo fare noi, portando avanti i nostri progetti. Mi fa molto piacere quest’anno il sostegno che ci è stato dato dall’Ara Basilicata”. Hanno assicurato la loro partecipazione all'iniziativa, Francesco Fanelli, assessore regionale all’Agricoltura, Maria Di Lascio, sindaco di Lagonegro. Giuseppe Priore,commissario del Parco dell’Appenino lucano e Francesco Piro, consigliere regionale. L’evento si concluderà con la “colazione del pastore".