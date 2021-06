La Lucania affascina il Principe Antinolfi 8/06/2021 Il fascino della Lucania e della sua millenaria storia e tradizioni ha stregato e affascinato il principe Mauro VIII Antinolfi dell’Imperiale Casa Medievale di Kamchadal e Transnistria e della Principesca e Granducale Casa Atenolfo Antinolfi di Caprioli, erede di una secolare dinastia. Il principe, unitamente alla Sua famiglia, ha effettuato una visita nel cuore del Parco del Pollino ove ha anche deposto una targa ricordo nell’antico Santuario dedicato alla Vergine Maria Santissima del Pollino, soffermandosi a contemplare la semplicità primitiva del Santuario e le forme elette del venerando simulacro. Il Santuario, che sorge sul versante settentrionale del massiccio del Pollino, nel territorio del Comune di San Severino Lucano a 1537 metri di altezza. Il principe non poteva non visitare, proprio a San Severino Lucano, località Belvedere Timpone a 1125 metri di altezza, la giostra più lenta del mondo, realizzata dall’ artista Carsten Holler. In realtà, non è una giostra, bensì un’importante opera d’arte contemporanea. S.A.S. poi si è spostato in visita ai maestosi e secolari pini loricati che coronano il Parco del Pollino affacciandosi dalla meravigliosa località Belvedere ove si può scorgere anche la vicina Calabria . Il corteo poi ha fatto tappa a Piano Ruggio, del Comune di Viggianello, nei vastissimi prati, boschi, e la presenza di fonti d’acqua, fanno di Piano Ruggio una meta ideale per le escursioni. E’ un pianoro carsico con alcuni inghiottitoi che raccolgono le acque di superficie. Sul piano non si può ignorare lo storico rifugio De Gasperi. Il principe si è commossa quando, davanti all’insegna che ricorda, a Piano Ruggio, la VII Festa Nazionale della Montagna svoltasi il 24 agosto 1958. Il principe Mauro VIII ha manifestato a tutti i suoi interlocutori il suo amore per questa terra. Il principe tiene a precisare che la Sua Casa e i Suoi Ordini Cavallereschi oltre ai fatti storici che la vedono protagonista nel corso dei secoli è legittimata in Italia e nei 156 paesi facenti capo alla Convenzione di New York del 10 giugno 1958, dalla sentenza nr. 15/2019 R.G. del 18.09.2019 del Tribunale Arbitrale presso la Suprema Corte di Giustizia Nobiliare Arbitrale di Firenze e con deposito e registrazione presso il Tribunale Ordinario di Lagonegro al nr. 22/2019 R.A.A. del 23.09.2019 e pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Basilicata- Potenza nr. 36 del giorno 01.10.2019 pagina nr. 216 e ancora dalla sentenza integrativa R.G. nr. 36/2020 del 07.12.2020 sempre emessa dallo stesso Tribunale di Firenze e Registrata e depositata presso il Tribunale Ordinario di Lagonegro al nr. 16/2020 R.A.A. del 28.12.2020 e pubblicata sul Bollettino Ufficiale B.U.R. della Regione Basilicata - Potenza nr. 1 del 01.01.2021 pagina 40 . Al Casato fa anche capo l’Insigne Istituto Accademico Universitario Dinastico - Studiorum Universitas di Scienze Araldiche, Arte e Storico Filologico Letterari. A S.A.S. vengono attribuite le qualità di soggetto materiale di diritto pubblico internazionale e di Gran Maestro degli ordini dinastico - familiari ergo non nazionali ai fini della legge 3 marzo 1951 n. 178.



Tweet



archivio

ALTRE NEWS ALTRE NEWS 8/06/2021 - La Lucania affascina il Principe Antinolfi

Il fascino della Lucania e della sua millenaria storia e tradizioni ha stregato e affascinato il principe Mauro VIII Antinolfi dell’Imperiale Casa Medievale di Kamchadal e Transnistria e della Principesca e Granducale Casa Atenolfo Antinolfi di Caprioli, erede di una seco...-->continua 8/06/2021 - San Carlo: uno studio per curare la Fibrosi cistica

In occasione del congresso europeo della società di Fibrosi cistica, che si svolgerà online tra il 9 e il 12 giugno 2021, il centro Fibrosi cistica dell'ospedale San Carlo di Potenza presenterà i risultati di uno studio multicentrico italiano sulle nuove terap...-->continua 8/06/2021 - Matera: al via la quinta edizione del MA/IN Festival

Il MA/IN – Matera Intermedia è un festival di musica contemporanea e arti digitali che propone le opere di artisti affermati e giovani compositori. Durante i giorni del festival è possibile assistere a concerti di musica elettroacustica e a opere intermediali,...-->continua 8/06/2021 - Maratea: al prossimo Marateale premio alla carriera per Carlo Verdone

Carlo Verdone, attore, regista e sceneggiatore, sarà grande protagonista del prossimo ‘Marateale - Premio internazionale Basilicata’, kermesse cinematografica giunta alla tredicesima edizione che si terrà dal 27 al 31 luglio all'Hotel Santa Venere di Maratea. ...-->continua E NEWS