“Immaginate soltanto per un istante un concerto di uno dei più grandi pianisti al mondo, in particolare Ludovico Einaudi, in un tardo pomeriggio d’estate nel nostro bellissimo parco delle terme aspettando il tramonto! Sarebbe un sogno pazzesco per gli appassionati di musica classica!!!

Ed invece sarà realtà il 6/08/2021 alle ore 18:30. Oggi hanno ufficializzato le date del suo tour tra le quali risulta Latronico, unica tappa lucana. Un ringraziamento anche a Nico Ferri per questo grande risultato!”.

Fausto De Maria, sindaco di Latronico, ha anticipato via social l’esibizione, ad agosto, di Ludovico Einaudi: pianista e compositore tra i più noti al mondo.

Torinese classe 1955, Einaudi ha composto le colonne sonore di numerosi film e trailer, tra cui Quasi amici (Fly, Una mattina) e Joaquin Phoenix - Io sono qui!, la miniserie Doctor Zivago, e Acquario nel 1996, per il quale ha vinto la Grolla d'oro per la migliore colonna sonora. Ha anche pubblicato una serie di album da solista di pianoforte e orchestra, in particolare I giorni nel 2001, Nightbook nel 2009, e In a Time Lapse nel 2013.

“È un grande onore per me essere riuscito a generare l'opportunità di ospitare in Basilicata una data del tour mondiale di Ludovico Einaudi, artista di caratura internazionale e di grande spessore - ha scritto sul suo profilo social Nico Ferri, noto anche come ideatore e organizzatore del Pollino Music-Festival - Gli appuntamenti estivi del tour sono caratterizzati da ambientazioni esclusive di grande impatto e valore ambientale. La sede della tappa lucana, infatti, è Latronico nel Parco Nazionale del Pollino presso il Parco delle Terme Lucane. Ringrazio il Sindaco di Latronico, Fausto De Maria, per aver colto la straordinaria potenzialità del progetto in termini di qualità della visibilità del nostro territorio”.

De Maria ha fatto anche sapere che, secondo quanto comunicato dall'organizzazione,"i biglietti saranno in vendita, verosimilmente, dai primi giorni della prossima settimana sui canali ufficiali dell'artista".





