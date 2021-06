Il prossimo 6 giugno l'Avis di Basilicata torna a riunirsi, in via telematica, in occasione dell'assemblea annuale, attraverso la quale i delegati di 20 mila donatori presenti sul territorio lucano saranno chiamati a decidere la governance per i prossimi 4 anni dell’associazione regionale. “Un’occasione di confronto che vedrà protagonisti molti i giovani a tutti i livelli dalle comunali, alla sede regionale - evidenzia Avis regionale Basilicata - che hanno dato la loro disponibilità ad impegnarsi caratterizzandosi come un’associazione che guarda al futuro con i giovani della Basilicata. E per di più in un periodo, iniziato oltre un anno quando è scoppiata la pandemia, durante il quale l’Avis non ha fatto mai mancare il supporto ematico necessario agli ammalati della Basilicata”. L’assemblea sarà l’occasione per tracciare un bilancio dell’attività svolta, e per procedere, tra le altre cose, all’elezione del consiglio direttivo regionale, dei componenti del collegio dei revisori dei conti e alla nomina dei componenti l'organo di controllo e del collegio regionale dei probiviri per il quadriennio 2021-2024. Si provvederà anche alla designazione e alla votazione dei candidati agli organismi collegiali dell'Avis nazionale e dei delegati alle assemblee superiori. “L’assemblea oltre che essere un momento di riflessione con i soci per tracciare un bilancio delle tante iniziative portare avanti nei mesi scorsi – sottolinea il presidente di Avis regionale, Sara De Feudis – vuole essere un’occasione di dialogo con tutti per progettare insieme le tante iniziative in cantiere che, lo ricordiamo, puntano alla solidarietà, all’altruismo e al senso civico, valori - conclude De Feudis - che contraddistinguono l’associazione da oltre novant’anni”.