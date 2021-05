Il Consiglio Direttivo ANPEC ha ratificato la nomina come Direttore Regionale per la Basilicata al dottor Salvatore Mario Graziano di Sant’Arcangelo (Pz).

La Pedagogia Clinica, centro delle attività dell'associazione, è una nuova scienza nata nel 1974 il cui padre fondatore è Guido Pesci. Le basi epistemologiche della Pedagogia Clinica sono state rintracciate da Guido Pesci nella filosofia, nella teologia, nel diritto e nella medicina di un lontano passato, in ciò che ha da sempre impegnato l’uomo a conoscere se stesso e a trovare forme utili a mantenersi in uno stato di equilibrio.

La parola “pedagogia” anticipa l’aggettivo “clinica”, ma i termini accostati rappresentano una disciplina pedagogica autonoma, duttile e dinamica, flessibile e attiva, in cui l’accezione di “clinico” muove dal principio dell’“aver cura della persona” di ogni età, della coppia e del gruppo, con interventi di aiuto per mezzo di attenzioni educative.

È una scienza adattata ai bisogni della vita moderna, che ha per obiettivo lo studio dello scopo dell’educazione e la sua realizzazione; una scienza d’indole sociale che dall’Italia si sta ormai diffondendo in tutto il mondo. In Basilicata sono presenti e attivi sul territorio circa una ventina di pedagogisti clinici, una buona base per poter portare avanti anche nella nostra regione questa scienza indirizzata al vasto panorama dei bisogni educativi della persona, all’ideale della vita con l’intento di favorire l’armonia tra il pensiero e l’azione.