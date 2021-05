Durante questo periodo di chiusura forzata dovuta alla pandemia in corso, i due GAL, Terre di Murgia e Start2020, non hanno mai interrotto il loro dialogo costruttivo con gli interlocutori più autorevoli dei loro territori. Questa fase di scambio e reciproca conoscenza, è stata acclarata attraverso le delibere dei due Consigli di Amministrazione che all’unanimità hanno sancito il sodalizio promosso e voluto dai due Presidenti Leonardo Braico per il GAL Start2020 e Massimiliano Scalera per il GAL Terre di Murgia.

Il dialogo fra i due rappresentanti è stato foriero di una reciproca esigenza nel consolidare il rapporto attraverso un protocollo d’Intesa per dare avvio e continuità a un percorso di condivisione e concertazione nella elaborazione di una strategia di sviluppo in ambito agroalimentare, ambientale, turistico e culturale.

Una particolare attenzione è stata dedicata alla qualificazione ed innovazione dell’offerta turistica: l’integrazione dei prodotti turistici, il turismo accessibile, le iniziative promozionali in Italia e all’estero, le manifestazioni e gli eventi locali, la partecipazione a fiere e workshop in Italia e all’estero, le azioni di incoming, la partecipazione a progetti comunitari e l’attività congressuale. Il tutto attraverso azioni di coordinamento e potenziamento degli uffici di informazione e di accoglienza dei turisti.

Fra le tante idee poste sul tavolo della concertazione, è preminente quella di promuovere un’immagine integrata, unitaria e complessiva in coerenza con gli obiettivi e le finalità sopra declinate sui mercati nazionali ed internazionali. Ciò, anche attraverso il potenziamento del web-marketing e di iniziative promozionali che stimolino l’interesse dei potenziali investitori nei confronti dei pacchetti del comprensorio territoriale di riferimento.

Nei prossimi giorni i due GAL avranno il piacere di comunicare l’iniziativa in atto a tutte le Istituzioni e agli attori principali del mondo rurale per dare avvio ai lavori.

Il Presidente Braico ha dichiarato che il compito dei due GAL sarà quello di rafforzare il ruolo della Basilicata e della Puglia che dimostrano sempre di più le proprie qualità territoriali e culturali affermandosi così nel variegato e complesso sistema del turismo.