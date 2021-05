Cinque video, uno differente dall’altro, tutti finalizzati alla promozione del territorio: è quanto hanno realizzato le Pro Loco del Consorzio Pro Loco Marmo-Melandro-Basento-Camastra, mettendo a sinergia idee e iniziative per rilanciare il turismo, ma soprattutto per far conoscere le bellezze locali, in modo diverso dal solito.

I video sono stati presentati lunedì scorso, nel corso di un evento on line dal titolo “ViviAmo la Basilicata: terra di cultura e turismo. Le Pro Loco raccontano il territorio”, dal Presidente del Consorzio Pro Loco Vito Sabia e dai Presidenti e Dirigenti delle Pro Loco di Avigliano, Filiano, Pignola, Sant’Angelo Le Fratte e Sasso di Castalda.

Erano presenti anche il Presidente Pro Loco UNPLI Basilicata Rocco Franciosa, il Consigliere nazionale UNPLI Basilicata Pierfranco De Marco e il Direttore dell’APT Basilicata Antonio Nicoletti.

Il Presidente Vito Sabia, introducendo l’incontro, ha sottolineato come le Pro Loco del Consorzio hanno voluto collaborare assieme nella promozione e valorizzazione turistico-culturale, andando a produrre un video promozionale per ogni realtà del Consorzio con l’obiettivo di raccontare per immagini le eccellenze del territorio: attraverso percorsi inediti si è voluto offrire chiavi di lettura sempre diverse del territorio e del suo patrimonio storico, artistico e naturalistico.

Nelle sue conclusioni il Direttore Nicoletti ha rimarcato come le videoproduzioni rappresentano – in un’ottica di iniziative coordinate di collaborazione tra APT e mondo delle Pro Loco - la reazione delle Pro Loco allo smarrimento che ha caratterizzato il 2020 nel mondo del turismo: costruire un database audio-video nuovo che possa comunicare anche in un linguaggio emozionale le bellezze delle comunità, dei paesi lucani.