"Stamane ho avuto il piacere di consegnare al Comandante della stazione dei Carbinieri di Lauria, il luogotenente Angelo Caputo, la targa di riconscimento che ANCI e UPI Basilicata, in rappresentanza dei Comuni e delle Province, hanno inteso predisporre in segno di riconosce... -->continua

“L’accordo quadro tra Unibas e Alsia rappresenta un tassello importante per dare nuovo impulso al sistema produttivo agro-industriale della nostra regione, armonizzando innovazione e sostenibilità”: lo ha detto il Rettore dell'Università della Basilicata, Igna... -->continua