Domenico Pappaterra, direttore generale di Arpacal e presidente dell’Ente Parco Nazionale del Pollino, è stato eletto all’unanimità vicepresidente dell’Assemblea di Asso Arpa, l’Associazione Nazionale costituita dai 20 direttori generali delle Arpa Italiane. Insieme con lui, eletto anche il collega Stellio Vatta del Friuli Venezia Giulia.

“Una scelta - ha commentato lo stesso Pappaterra - che come ha detto il presidente di Asso Arpa Giuseppe Bortone dg Emilia Romagna mette insieme esperienza, competenza e rappresentanza territoriale. Per l’Arpacal dopo tanti anni di oblio un posizionamento importante su scala nazionale utile per completare il percorso riformatore avviato in poco più di un anno. Colgo l’occasione per ringraziare l’Assessore all’Ambiente della Regione Calabria, Sergio De Caprio, per aver sostenuto fin dal primo momento questo lavoro di rilancio messo in campo e tutto il personale dell’Agenzia”.





Lasiritide.it