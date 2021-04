Nel 2020 è stato siglato l’Accordo di Programma tra la Prefettura di Potenza e l’Unicef Italia che individua nella Ricerca-Azione un’attività condivisa: Ricerca dei dati sul flusso migratorio dei Minori Stranieri Non Accompagnati e Azione con interventi formativi e laboratoriali mirati. Nell’ambito della Ricercasono stati raccolti i dati dalla Prefettura di Potenza sul flusso migratorio al 31 Ottobre 2020 (74 Minori Non Accompagnati, 92 Operatori) e sui Bisogni Formativi espressi dai Responsabili delle Strutture Dopo gli incontri del febbraio scorsosu “ Identità e crescita evolutiva “, Mirella Baldassarre,Docente Didatta di Psicoterapia psicoanalitica e Direttore Centro Italiano Disturbi di Personalità e “Identità mista legata ai processi migratori”, Angela Granata, Psicologa-Psicoterapeuta, a marzo è stato presentatoil progetto “U-Report on the Move, Partecipazione, Inclusione e Empowerment dei giovani migranti e rifugiati in Italia”, con Elena Maraviglia, Serena Divigiano, Social Mobilizer del programma U-Reprt On The Move di Unicef. La piattaforma U-Report On The Move favorisce attraverso l’iscrizione, la partecipazione dei minori su tematiche di loro interesse attraverso sondaggi online. Tutti i risultati possono esserevisualizzati in tempo reale da istituzioni e operatori del sistema di protezione e accoglienza sul sito internet www.onthemove.ureport.in, pertanto esso si propone come veicolo di empowerment e inclusione: i giovani sono periodicamente coinvolti in laboratori, focus group guidati e concorsi volti a stimolarne la partecipazione, la valorizzazione del proprio “talento”, occasioni di dialogo e confronto per incentivare il loro percorso di cittadinanza attiva. Ad oggi sono circa 6.000 gli iscritti alla piattaforma sulla pagina https://www.facebook.com/UreportOnTheMove (in rete con oltre 12 milioni di iscritti nel mondo), circa 50 i sondaggi che sono stati condivisi, mentre il blog www.ublogger.org è aperto sia ai giovani italiani che ai giovani migranti. Sulla base della disponibilità delle Strutture si è poi passati alla 3^ fase della formazione con incontri in presenza o di conoscenza e iscrizione dei ragazzi in piattaforma. “Abbiamo avuto modo di visitare - hanno dichiarato Elena Maraviglia, Serena Divigiano, Social Mobilizer dell’Unicef Internazionale - le comunità ospitanti MSNA e neo maggiorenni di Campomaggiore, San Chirico, San Severino Sant'Arcangelo e Rionero in Vulture, per integrarle nella comunità interattiva on-line di U-Report on the Move. Abbiamo incontrato circa 80 ragazzi provenienti da Bangladesh, Egitto, Albania, Somalia, Tunisia, Costa d'Avorio, Pakistan e Guinea, e siamo felici di aver ricevuto un ottimo feedback da parte di ragazzi e operatori e responsabili coinvolti, che ci hanno accolto mostrando interesse e partecipazione.” A conclusione degli incontri, è stato programmato un Seminario Provinciale a Potenza per Operatori e Minori, di formazione Novembre-Dicembre 2021 sulle tematiche prescelte dalle Strutture, seminario promosso dalla Prefettura di Potenza, che, nella persona del Prefetto Vardè,

ha mostrato interesse per tutto il percorso formativo, e dall’Unicef Basilicata. Esso sarà centrato sui bisogni espressi dalle Strutture: Campomaggiore su “Costruzione dell'identità nel Paese di origine e nel Paese di accoglienza”, San Chirico Raparo “Parità di genere”, San Severino Lucano u “Bilancio delle competenze ed orientamento lavorativo”, a Rionero in Vulture “Partecipazione attiva (diritti e doveri)”. La Presidente dell’Unicef, Angela Granata, ha assicurato che, come è nellametodologia dell’Unicef Regionale Basilicata, l’Azione Formativa sarà documentata e pubblicata, consentendone la diffusione e la fruizione.