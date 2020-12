In quest’anno difficile dove vige la parola distanziamento sociale, le sedi Comunali dell’AVIS Basilicata hanno deciso di unirsi in un’iniziativa denominata “Doni Dorati”.

L’idea nasce sotto le luci dell’albero del donatore di Terranova di Pollino che illumina da 7 anni l’impegno e la solidarietà dei numerosi volontari. La manifestazione DONI DORATI è stata promossa dall'Avis comunale terranovese e dall’Avis comunale di Tricarico e sposata sin dall’inizio dalle AVIS Provinciali di Potenza e di Matera.

L’iniziativa ha lo scopo di ringraziare, seppur in modo simbolico, medici, infermieri, operatori sanitari e tutti coloro che hanno lavorato e continuano a lavorare con impegno e dedizione in questo momento delicato per il sistema sanitario.

Dal borgo più a sud della Basilicata e tra i più difficili da raggiungere, Terranova di Pollino, parte l'invito a tutte le AVIS comunali della Basilicata a partecipare facendo pervenire, tramite il sistema di trasporto sangue di Avis regionale, un regalo anonimo destinato al personale sanitario.

Il dono deve essere frutto della propria creatività, un semplice oggetto di utilizzo comune o un prodotto gastronomico, ma deve essere incartato con carta dorata e del tutto anonimo. Il Color Oro è stato scelto poiché è in grado di trasmettere e rappresentare calore, movimento e forza. L’anonimato, perché è un elemento fondamentale che rispecchia uno dei valori fondamentali della donazioni di sangue.

Entro il 6 gennaio i doni, attraversando le tortuose strade della nostra regione, arriveranno a Terranova sotto l'albero del donatore e proseguiranno il viaggio per la loro ultima tappa: i reparti degli ospedali della Basilicata.

Da diversi giorni numerosi pacchi hanno iniziato il loro cammino grazie alla collaborazione degli autisti dell’AVIS e numerosi volontari.

Collaborazione, volontà e amore verso il prossimo sono i tre elementi chiave che, uniti al volontariato, alla passione per la donazione e al desiderio di gratitudine, hanno dato vita all'iniziativa vvisina più "grande" di questo 2020.