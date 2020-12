Il Santo Natale è ormai alle porte è si susseguono, un po’ dappertutto, le illuminazioni e decorazioni di alberi di Natale che adornano le piazze, le strade e le vetrine dei centri abitati. In proposito, una singolare iniziativa viene da Viggianello, dove ... -->continua

20/12/2020 - Anils Basilicata: rinnovo delle cariche triennali

L’attività dell’Associazione Nazionale degli Insegnanti di Lingue Straniere (ANILS) rinnova la sua presenza in Basilicata con l’elezione delle cariche per il nuovo direttivo e per la presidenza del triennio 2020/2023. A seguito dell’assemblea dei soci online i...-->continua