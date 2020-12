Ottimi riscontri per MaTerre VR Experience all’edizione 2020 appena conclusasi del Ma-ker Faire Roma - European Edition, il più grande evento dedicato alle nuove tecnologie svoltosi quest’anno interamente in streaming.

Grazie all’importante partnership tra MakerArt (la sezione, curata da Simone Arcagni e Valentino Catricalà, dedicata a contenuti artistici presenti quest’anno nel ricco palinsesto del Maker Faire) e Rai Cinema, MaTerre VR Experience è fruibile sull’app “Rai Cinema Channel VR”.

Co-prodotto da Rete Cinema Basilicata e Fondazione Matera Basilicata 2019 in occa-sione delle celebrazioni di Matera Capitale Europea della Cultura 2019, MaTerre VR Ex-perience è un film collettivo in cinque episodi nato dall’esigenza di ripensare radicalmente l’immaginario della terra dei Sassi mediante il connubio tra innovazione e tradizione, oralità, paesaggio e la tecnologia della realtà virtuale a 360 gradi.

Offrire una vasta gamma di contenuti di arte contemporanea in realtà immersiva, questo il focus della partnership tra MakerArt e Rai Cinema in modo da consentire un’esperienza visiva unica che lega l’arte contemporanea alla virtual reality e all’entertainment di nuova generazione, rivolgendosi ad un pubblico ancora più vasto che supera i confini dell’arte stessa e della sua tradizionale fruizione legata nel caso di prodotti audiovisivi per lo più alla sala cinematografica e alla tv.

RAI è stata la prima media company a lanciare un’App VR tutta italiana per offrire ai propri utenti una vasta gamma di contenuti originali fruibili in realtà immersiva. In linea con le maggiori media company internazionali come CNN, BBC, Netflix, Disney, The New York Times, anche la Rai ha infatti una propria library free di contenuti realizzati in Realtà Virtuale fruibili scaricando la App "Rai Cinema Channel VR” sui propri dispositivi smartphone e su visori Oculus. Anche grazie all’acquisizione di MaTerre VR Experience, si apre così un’importante finestra virtuale sulla Città dei Sassi e sulla Basilicata.

Oltre che sulla App Rai Cinema Channel VR nella sezione “In evidenza”, tutti gli episodi del film restano fruibili gratuitamente al seguente link: www.materre.retecinemabasilicata.it/film