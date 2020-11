2/11/2020 - A Rionero in Vulture il laboratorio ''Oro roso'' contro il caporalato

Dal 3 al 15 novembre si terrà a Rionero in Vulture, presso il Palazzo Giustino Fortunato, “Oro rosso”,un laboratorio didattico per il contrasto al caporalato.L'iniziativa è realizzata nell'ambito del progetto SIPROIMI per i Minori Stranieri Non Accompagnati delComune di Rion...-->continua