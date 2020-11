Il Contratto di Fiume ha il suo logo, scelto tra le 84 idee creative che hanno partecipato al Concorso di idee, indetto dal gruppo di azione costiera Flag Coast to Coast.

La commissione di valutazione ha assegnato i punteggi in base a cinque criteri: creatività ed originalità, immediatezza e forza comunicativa, coerenza con il contratto di fiume, esaustivitá della proposta, riproducibilità.



Il logo scelto, ideato dal creativo Franco Lancio “nasce dalla fusione di due segni grafici che riproducono l’andamento di due onde. I due segni grafici che rimandano ai fiumi Noci e Sinni, si sovrappongono parzialmente e tendono a fondersi creando un’unica entità dal comune destino.

Due toni di azzurro rimandano ai singoli fiumi e il bianco ottenuto dalla sovrapposizione

dà dinamicità e movimento al logo simulandone i flutti. L’andamento del testo asseconda il fluire del corso dei fiumi.”



“Siamo stati felici di ricevere tante proposte molto qualificate - ha dichiarato il Presidente del FLAG, Nicola Mastromarino - e rivolgiamo il nostro ringraziamento ed i nostri complimenti, non solo al vincitore ma a tutti coloro che hanno partecipato. L’ampia adesione é stata per noi un segnale di attenzione importante e ci spinge a promuovere anche nel futuro forme di partecipazione del territorio e dei suoi tanti professionisti, coerentemente con la mission del contratto di fiume”.



I Contratti di Fiume - lo ricordiamo - sono strumenti di programmazione partecipata che si pongono l’obiettivo di pianificare interventi di tutela, valorizzazione e sviluppo sostenibile dei fiumi e dei bacini idrografici. Il FLAG in questa fase, dopo l’adesione della Regione Basilicata, sta promovendo un percorso focalizzato sui bacini idrografici del Noce e del Sinni.



Intanto, per quanto riguarda il contest, al vincitore verrà corrisposto un premio come previsto dal bando di concorso.

La graduatoria finale verrà pubblicata sul sito https://www.flagcoasttocoast.it/ .