65 anni di Italia Nostra portati alla grande, sempre sulla breccia, sempre pronti a difendere i Beni Culturali e il Paesaggio italiani. Anche in questo momento di difficoltà del Paese, l'Associazione riesce a svolgere la propria missione in modo capillare, intervenendo nei casi più eclatanti. Come le osservazioni presentate dal regionale sardo sul PUC di Olbia che prevede due milioni e mezzo di metri cubi di cemento spalmati su coste della Gallura, oppure le osservazioni contro il parco eolico di Tuscania, per prevenire la realizzazione di 16 torri che rischiano di deturpare uno dei più bei borghi d'Italia, o l'intervento a difesa della meravigliosa Abbazia di S. Maria di Corazzo in Calabria. Tante battaglie portate avanti dai soci e dai volontari che si impegnano ogni giorno, tra le solite difficoltà e quelle aggiuntive del coronavirus, e che l'Associazione ha deciso di festeggiare con la “GIORNATA DEL SOCIO MERITEVOLE”: un riconoscimento dedicato a coloro che si sono distinti per l'impegno, mettendo a servizio del Bene Comune le proprie capacità e competenze. Nomi di persone normali ma speciali, cittadini qualunque ma meritevoli, che hanno trovato in Italia Nostra un supporto che ha fatto crescere le istanze dei territori, della cultura e della sussidiarietà. Con loro Italia Nostra è ancora giovane negli ideali benché ancorata ai principi dei padri fondatori, proiettata verso il futuro ma con un occhio rivolto al passato, promotrice di consapevolezza ambientale e allo stesso tempo attuatrice indefessa dell'Art. 9 della Costituzione.



Ecco i soci meritevoli in Basilicata.



SENISESE - GIORGIO BRASCHI



Grande naturalista e conoscitore del patrimonio ambientale e culturale

dell'area del Pollino, svolge prevalentemente le attività di guida ambientale escursionistica e consulente per lavori cartografici e progetti di senti eristica. Si interessa in particolare alla problematica dell'estetica degli ambienti naturali e del paesaggio, per l'importanza fondamentale che riveste nello sviluppo di un profondo e corretto rapporto uomo-natura. Con Italia Nostra ha intrapreso numerose battaglie per la difesa e l'integrità ambientale del Parco del Pollino e contro le innumerevoli distruzioni del territorio calabro e pugliese. La sua preparazione tecnico-scientifica unita alla sua passione e al suo coraggio, ne fanno un eroe dell'ambientalismo moderno.









POTENZA - GRAZIA ROMANO ANTONIO



Avvocato fortemente impegnato nella battaglia contro le trivelle e i danni ambientali che si perpetrano in Basilicata, da sempre si batte per arginare lo strapotere delle multinazionali dell'inquinamento e del traffico di rifiuti pericolosi. Socio attivissimo di Italia Nostra Potenza dal 2019, da sempre si è distinto nella difesa nella tutela del territorio, delle risorse naturali e ambientali e della vita di tutti gli esseri viventi, basti ricordare che è Co-fondatore del movimento Mo' Basta contro le trivelle e dell'Associazione Mediterraneo No-Triv e Briganti d'Italia e che collabora attivamente con il "Coordinamento delle Associazioni lucane per la Biosfera".







POTENZA - GIUSEPPE AMODEO



Collabora da 40 anni con molte Associazioni ambientaliste nelle quali profonde il suo impegno. Si è distinto in molte lotte contro l'eolico selvaggio, le perforazioni petrolifere, lottizzazioni abusive, abbattimento illegale di alberi a Potenza e in Basilicata, depositi di scorie nucleari o mega impianti di distruzione per i rifiuti (nel territorio di Latronico in provincia di Potenza). In queste battaglie si è sempre esposto in prima persona, non risparmiando impegno e coraggio. Dal 2017 ricopre la carica di Vice Presidente della Sezione di Potenza e ha sempre messo a disposizione, senza alcun costo, una sede associativa quale luogo di riunione della Sezione di Italia Nostra.