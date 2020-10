Grande successo e partecipazione per le tre giornate del Basilicata Cineturismo experience, tenutesi lo scorso 7- 10 e 11 ottobre 2020. Scanzano Jonico, Tursi, Pisticci e Colobraro le location esperienziali che hanno accolto e fatto da scenario all'iniziativa che ha coinvolto un gran numero di partecipanti.



L'iniziativa, curata da GAL START 2020 in collaborazione con ConCreTo/CineParco TILT, organizzatori e fautori dell'incontro, ha visto ospite della prima giornata l'attore Paolo Briguglia.

Palerminato d'origine, classe 1974, Paolo Briguglia si diploma all'Accademia d'Arte Drammatica Silvio D'Amico di Roma nel 1998.

Una carriera costellata da importanti ruoli, come l'indimenticabile fratello di Peppino Impasto nel film “ I cento passi” di Marco Tullio Giordana.

Dopo una prima tappa a Scanzano Jonico nella piazza principale della cittadina, che lo ha visto interprete della scena finale del film “ Basilicata Coast to Coast” assieme ad Alessandro Gassman, Giovanna Mezzogiorno, Max Gazzè e Rocco Papaleo, Briguglia si è spostato, verso Tursi, per l'intervista presso la sala cinema parrochiale. Anche lì un forbito numero di persone ad attenderlo.

Estremamente disponibile e cordiale con il pubblico in sala , Paolo Briguglia mostra la sua personalità garbata, sobria e racconta dell'inizio della sua carriera, di progetti futuri, di quei ruoli che lo hanno particolarmente cambiato, nella sua esperienza di essere umano, e parla anche e soprattutto della sua Basilicata e della sua esperienza in terra lucana. Nella conversazione ben condotta da Fabio Morigi, Briguglia manifesta ricordi dolci ed esaltanti in Lucania, descrivendola come un posto accogliente, e anche sorprendente per certi aspetti, legati soprattutto alle bellezze territoriali.

Numerosi ospiti hanno preceduto il “cinetalk” con Briguglia con una serie di interventi molto interessanti tra cui Salvatore Verde, Lucania Film Commission, Leonardo Braico il Presidente Gal Start 2020, Giusppe Laringa, Direttore Gal Start 2020, Salvatore Cosma, Sindaco di Tursi.



Un clima gradevole e ilare ha caratterizzato le tre giornate del cineturismo experience in una atmosfera protesa autenticamente verso la divulgazione culturale ma anche verso la scoperta, la conoscenza e la valorizzazione del nostro territorio. Promozione territoriale e sensibilizzazione alla cultura cinemtografica e alla cultura in genere sono fondamentali in qualsiasi territorio ed indispensabili in Basilicata, terra che merita di essere valorizzata anche attraverso l'arte e la cultura.



Roberta La Guardia