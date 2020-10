Se è vero, come sembra, che l’essenza del benessere parte dalla natura del luogo, allora non è difficile comprendere come il nostro paese abbia un potenziale ancora inespresso come luogo d’eccellenza per quei turisti “attivi” che cercano nella vacanza un momento per sperimentare wellness a tutto tondo, preferibilmente immersi nella natura di un’area protetta.



Le aree protette possono quindi diventare luoghi privilegiati dove praticare attività e prendersi cura del proprio spirito e del proprio corpo, ritrovando equilibri ormai quasi scomparsi altrove.



Immense palestre a cielo aperto che sempre più incrociano il tema del benessere e dell’attività fisica legata al salutismo.



Partendo da questi presupposti è nato il progetto “TERRE DEL BENESSERE” che verrà presentato nella Sala Consiliare Turra (Palazzo delle Decime) del Comune di Francavilla sul Sinni il prossimo 17 Ottobre.(vedi programma allegato).



Una full immersion a tutto tondo nel benessere e nella bellezza, possibile grazie all’unicità del territorio del Pollino: un’area della Basilicata ancora integra e lontana dai flussi turistici di massa, ricchissima di fauna selvatica tra cui lupi, gatti selvatici e la lontra che con la sua presenza certifica come i torrenti e i fiumi del Parco del Pollino, siano tra i più sani e puliti in Italia.



Nel corso del convegno alla presenza di Autorità Istituzionali verrà inoltre illustrato come, sia a livello nazionale che internazionale, il Turismo del Benessere inteso come BEN-ESSERE abbia pervaso il sistema dell’industria dell’ospitalità, e si orienti sempre più su destinazioni turistiche di questo tipo che vedono nella nascita di “alberghi diffusi” sul territorio una fonte di nuova occupazione soprattutto giovanile e femminile.



Seguirà un Case Story all’interno della Tenuta Viceconte, antica dimora ricca di storia, con una degustazione dei prodotti del territorio.