Domenica 20 Settembre si è svolta nel Poliambulatorio POIS di Vaglio Basilicata, la prima giornata di donazione di sangue intero e plasma nella nuova sede accreditata. Hanno presenziato alla cerimonia di benedizione officiata da Don Teodosio Avigliano, il Sindaco di Vaglio Basilicata, Antonio Sense, il Presidente di Fidas Basilicata, Pancrazio Toscano e i consiglieri e i volontari della sezione di Fidas Vaglio. “È una nuova tappa di un cammino già ventennale”, ha dichiarato la Presidente di Fidas Vaglio, Isabella Cammarota, “siamo una sezione in continua crescita e sono soddisfatta dell’importante risultato raggiunto. Nonostante il periodo di emergenza sanitaria i donatori hanno continuato a partecipare alle giornate di raccolta. Ci auguriamo di continuare a crescere in quantità e qualità. Un grande impegno da parte di tutti per ottenere una sede in grado di accogliere i donatori e i volontari pronti a porgere il braccio ogni volta che c’è bisogno. Ringrazio il Sindaco Senise, il parroco, Don Teodosio, il Presidente Toscano e il sistema qualità di Fidas Basilicata, e tutte le donatrici e i donatori che alimentano la gara di solidarietà”. I locali sono stati concessi all’associazione in comodato d’uso, in condivisione con l’Avis, dall’Amministrazione Comunale e l’accreditamento ha seguito un iter di un anno. Autorizzati dall’Ema Europa e accreditati da CSL Plasma, il percorso è stato seguito dal Responsabile Qualità di Fidas Basilicata, Paolo Ettorre, che lo scorso Giugno ha effettuato il passaggio delle consegne all’attuale Responsabile, Rosa Centrone. Il Presidente di Fidas Basilicata, Pancrazio Toscano, si dichiara orgoglioso del lavoro dei volontari e auspica che sempre in più Comuni si possano ottenere spazi per creare Punti di Raccolta e incrementare le donazioni. Fidas Basilicata ha continuato a crescere anche durante il periodo di emergenza sanitaria e continua ad essere in crescita nonostante il periodo di emergenza sanitaria, restando sempre in dialogo con il Sistema Trasfusionale della Regione. “Abbiamo affrontato l’emergenza in maniera esemplare con grande attenzione al rispetto delle norme anti diffusione del Covid- 19”, ha dichiarato Toscano, “ci siamo prodigati per continuare la raccolta di sangue ed emoderivati, abbiamo donato e consegnato due ventilatori polmonari alla sanità lucana. La conclusione dell’accreditamento della sede di Vaglio Basilicata è la testimonianza che non ci siamo mai fermati e che la determinazione dei volontari continua ad essere il grande motore di Fidas Basilicata”.