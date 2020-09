8/09/2020 - Cittadini salvano cucciolo appena nato, solo in piazza Unità D'Italia a Senise

Un cucciolotto scuro scuro verosimilmente nato da poche ore, solo in piazza Unità d'Italia a Senise: sarebbe finita molto male per lui se non fosse stato notato da un gruppo di ragazzi che non lo ha lasciato solo ma ha chiesto aiuto. E così è partita la ''gara di solidarietà...-->continua