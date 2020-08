Nonostante l’emergenza Covid-19 in corso, il rinomato premio Heraclea, evento centrale della e nella programmazione estiva della costa jonica, si terrà sabato 8 agosto 2020 presso il prestigioso Resort “Danaide” di Scanzano Jonico.

Francesco Calderaro, presidente dell’Associazione Lucania Storica Novitalia e promotore dell’evento, e lo scenografo e Direttore Artistico Mario Garrambone, hanno reso possibile la prestigiosa kermesse con grande impegno e determinazione, nonostante la complessità organizzativa imposta dalla pandemia.

A stretta e rigorosa osservanza delle normative vigenti e con tutte le misure precauzionali volte a garantire e tutelare gli ospiti e i partecipanti alla serata di gala, la manifestazione, giunta alla sua nona edizione, prevede un cambio location resosi necessario anche per le restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria. Lo scenario dell’anfiteatro “Danaide” di Scanzano Jonico accoglierà i 700 invitati, sostituendosi così, al lungomare di Policoro, dove si erano svolte tutte le precedenti edizioni.

Il Gruppo Matarazzo, ha voluto ospitare l’evento all’interno di una delle sue strutture, meta di richiamo di molti turisti che affollano la costa jonica anche per dare un concreto segnale di ripartenza in sinergia con tutti i settori produttivi della regione, che possono contribuire al rilancio socio-economico della Basilicata.

La serata condotta da Savino Zaba, noto presentatore e conduttore Rai, verrà trasmessa in diretta televisiva sui canali di Trm canali 16 DT e 519 SKY a partire dalle ore 21.30. A ritirare i riconoscimenti per il loro impegno saranno 9 talenti lucani: i giornalisti Massimo Brancati, Doriana Laraia e Isabella Romano, il prof. Antonio Ruggiero (Primario del Gemelli di Roma), Claudio Coviello (primo ballerino della Scala di Milano), lo scrittore Gabriele Scarcia, l’imprenditore Gianfranco Montano, l’attore Nando Irene e Peppone Calabrese inviato di Linea Verde.

Ospiti dell’evento, il cabarettista lucano Dino Paradiso, i suoni mediterranei di Luca Rossi, la chitarra talentuosa di Mirko Gisonte, la voce di Roberto Scarcia e il talento pop di Massimo Brancati. Straordinario ospite musicale Roby Facchinetti voce e fondatore dei Pooh.

In apertura della serata, verrà omaggiato il maestro Ennio Morricone, con l’ Opera Live Orchestra diretta dal lucano Pasquale Menchise, accompagnato dal soprano Paola Francesca Natale.

Spazio anche al Cooking Show con lo chef Luigi Vizzielli e la sommelier Paola Sprovieri – Cantine Eleano – con i prestigiosi vini del Vulture, all’Arte con la mostra “Oltre il tempOrale” di Mary De Lorenzo e l’esposizione di altri artisti lucani, Nino Oriolo, Sabrina Pugliese, Pasquale Chiurazzi.

Non poteva mancare l’haute couture con la moda mare di Anna Calviello, i profumi di Carmelina Guastamacchia e super ospite il maestro Gerardo Sacco con gli ori creati per le dive del grande cinema di Hollywood.

La nona edizione del prestigioso Premio Heraclea oltre al patrocinio e consolidato riconoscimento della Regione Basilicata, dell’APT di Basilicata e della Confapi Piccole e Medie Industria, ha visto anche il coinvolgimento diretto dell’ENI.”



Roberta La Guardia