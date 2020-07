I prossimi 31 luglio e 1 agosto, nello splendido scenario della città di Maratea, si terranno, come da diversi anni, le due giornate dedicate al cinema in Basilicata.

Marateale è il nome del Festival di Maratea a partire da questo 2020, denominato fino al 2019 “ Le Giornate del Cinema Lucano a Maratea- Premio Internazionale Basilicata”.



Il coronavirus non ha fermato l'attività del Direttore Artistico Nicola Timpone e della presidente dell'associazione culturale “ Mediterraneo” Antonella Caramia che nonostante le restrizioni e le difficoltà, sono riusciti ad offrire alla Basilicata due giornate di cultura cinematografica.



Il rinomato festival, appuntamento fisso ormai da diversi anni a Maratea, perla lucana del tirreno, si riserva per questa edizione 2020, il buon proposito di i valorizzare i giovani talenti lucani, che si sono distinti per la creatività e per l’alto valore artistico delle loro opere. La prima giornata infatti, sarà interamente dedicata a loro, mentre la seconda giornata coinvolgerà numerosi ed importanti professionisti del settore, che interaggiranno e si confronteranno, sull'ampio dibattito che riguarda l'Arte e la Cultura, analizzando la sitazione attuale e il possibile rilancio del cinema. Tutto sarà realizzato, ovviamente, rispettando i decreti governativi e regionali legati al covid19 e usando tutte le dovute precauzioni.



Marateale inoltre, ospiterà diverse masterclass tra cui quella dal regista Massimiliano Bruno e dalla sceneggiatrice Ludovica Rampoldi. Non manca poi l'icontro con altre forme d'Arte come la danza. Attesissimi sono infatti, gli incontri con tre nomi tra i più apprezzati del panorama della danza internazionale: Kledi Kadiu, Anbeta Toromani e Alessandro Macario.



Roberta La Guardia