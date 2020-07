La Cooperativa Sociale Assistenza e Servizi di Matera è lieta di comunicare che il progetto denominato “Green Educamp”, candidato a valere dell’Avviso Pubblico “EduCare”, è stato valutato ed approvato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Politiche per la Famiglia.

Il progetto, della durata di 6 mesi, è finalizzato a contribuire allo sviluppo delle potenzialità fisiche, intellettuali, emotive e sociali dei bambini (6-11 anni), come individui attivi e responsabili all’interno delle proprie comunità a livello nazionale e locale, e promuovere il loro impegno verso la società che li circonda, nel rispetto delle differenze culturali, linguistiche, religiose, etniche e di genere.

I bambini saranno impegnati in attività che consistono in:

Laboratori di educazione ambientale ed alimentare e di promozione di stili di vita sani, laboratori di manualità creativa, laboratori di artigianato artistico (lavorazione del ferro, del legno, ecc), laboratori di lingua inglese, ecc

Laboratori ludico-motori, basket, orienteering, ecc.

Inoltre, non mancheranno escursioni alla scoperta delle bellezze del territorio circostante.

La partecipazione alle varie attività da parte dei bambini e delle loro famiglie è completamente gratuita.

Ad ogni bambino sarà consegnato gratuitamente il kit dello sportivo costituito da tuta, maglietta, pantaloncino, cappellino, zainetto, ecc.

Per le adesioni, sarà data priorità ai bambini della Città di Matera appartenenti a nuclei famigliari numerose e fasce sociali disagiate.

Ulteriori bambini che parteciperanno alle attività progettuali saranno segnalati dalle Parrocchie della Città di Matera, dalla CARITAS, Organizzazione di Volontariato della Città di Matera, con le quali sono già in corso contatti.

Il “Green EduCamp” ha avuto inizio lunedì 20 luglio presso i campetti della Chiesa di San Giacomo, con la collaborazione tecnica dell’A.P.D. PIELLE MATERA, per proseguire nei giorni successivi presso il Parco Macamarda e presso il Parco dei IV Evangelisti di Matera, nel pieno rispetto delle Linee Guida Ministeriali e delle Ordinanze Regione Basilicata in materia anti-contagio da COVID-19.

Nei mesi autunnali le attività progettuali verranno svolte all’interno dei saloni parrocchiali della Città di Matera.

Per informazioni ed iscrizioni telefonare al n. 351/5153467 oppure visitare la pagina Facebook “Progetto Green Educamp”.