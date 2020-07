Lucania film festival 2020: 33 titoli in concorso alla 21esima edizione 22/07/2020 La libertà, il coraggio e la diversità, il dolore, il senso di perdita e la pienezza del ricordo, la violenza, l’ieri, l’oggi e il domani, l’amore per il cinema attraverso lo sguardo di uno dei suoi inventori, l’italiano Filoteo Alberini, sono alcuni dei temi protagonisti delle 33 produzioni internazionali provenienti da tutta Europa ma anche da Iran, Corea del Sud, Uzbekistan e Stati Uniti in concorso alla 21esima edizione del Lucania Film Festival, in programma dal 7 al 9 agosto 2020 al CineParco “Tilt” di Marconia di Pisticci (MT).

Oltre 3.000 le opere filmiche pervenute, tra corti e lungometraggi - che il comitato di preselezione ha valutato in questi mesi. In un momento di grave incertezza e di difficoltà per l’intero comparto cinematografico, un segnale importante che fa ben sperare un ritorno alla normalità, un segnale per ricominciare a sognare.

Il cinema permette di sognare e il sogno, come diceva Federico Fellini, è alla base del nostro nutrimento.

Tra lungometraggi e cortometraggi, questi ultimi ulteriormente suddivisi nelle categorie Fiction, Animazione e Documentari, alle quali si aggiunge la storica sezione “Spazio Italia”: 33 storie di cinema, provenienti da ogni longitudine.



Ecco tutti i titoli:



SEZIONI COMPETITIVE INTERNAZIONALI / INTERNATIONAL COMPETITIVE SECTION



CORTI / SHORT FICTION



– Ashmina di/by Dekel Berenson | Nepal | 2019 | 15 min

– Exam di/by Sonia K. Hadad | Iran | 2019 | 15 min

– Golden minutes di/by Saulius Baradinskas | Lithuania | 2019 | 10 min

– Pizza boy di/by Gianluca Zonta | Italy | 2019 | 15 min

– Reonghee di/by Jegwang Yeon | South Korea | 2019 | 15 min

– Selkinchek di/by Sagynbaeva Samara | Kyrgyzstan | 2019 | 20 min

– Teresa di/by Gabriele Ciances | Italy | 2019 | 9 min

– Terroir di/by Dawn Westlake | Usa | 2019 | 7 min

– The other di/by Saman Hosseinpuor, Ako Zandkarimi | Iran | 2020 | 25 min

– Three floors di/by Manuela Blandon Restrepo | Spain | 2020 | 8 min

– Tradition di/by Zhanuzak Mamytov | Kyrgyzstan | 2019 | 13 min

– Inverno di/by Giulio Mastromauro | Italy | 2020 | 17 min



CORTI / SHORT ANIMATION



– Anna. Cat-and-mouse di/by Varya Yakovleva | Russia | 2010 | 5 min

– Dinosaurs: the true story di/by Paul-Louis Aeberhardt | France | 4 min

– Epirenov di/by Alejandro Ariel Martin | Argentina | 2019 | 15 min

– Song sparrow di/by Farzaneh Omidvarnia | Danmark | 12 min

– Them di/by Robin Lochmann | Germany | 2019 | 15 min

– We sounds di/by David Carrizales | Spain | 2019 | 4 min



CORTI / SHORT DOCUMENTARY



– Caffè Iran di/by Saeed Jafari | Iran | 2019 | 8 min

– Cambia tutto di/by Ana Mouyis | Usa/Italy | 2019 | 4 min

– Kopacabana di/by Khalil Charif, Marcos Bonisson | Brazil | 2019| 13min

– L’angelo della storia di/by Eric Esser | Germany | 2019 | 10 min

– Under the Sky di/by Marta Skiba | Poland | 2019 | 13 min

– Un trono per Miss Ghana di/by David Munoz | Spain | 2020 | 14 min





LUNGHI / FEATURE FICTION



– Colorless dreams di/by Ayub Shakhabiddinov | Uzbekistan | 2020 | 80 min

– Etude #2 di/by Andrey Burmistrov | Russia | 2020 | 91 min







LUNGHI / FEATURE DOCUMENTARY



– La villa di/by Claudia Brignone | Italy | 2019 | 62 min

– L’italiano che inventò il cinema di/by Stefano Anseli | Italy | 2019 | 61 min

– Luther Blissett di/by Dario Tepedino | Italy | 2019 | 58 min





SEZIONI COMPETITIVE NAZIONALI / NATIONAL COMPETITIVE SECTION

SPAZIO ITALIA



– Abiuratrici di/by Antonio De Palo | Italy | 2020 | 15 min

– Fly di/by Gianni Saponara | Italy | 2019 | 6 min

– Stardust di/by Antonio Andrisani | Italy | 2019 | 15 min

– Soffio di/by Nicola Ragone | Italy | 2019 | 10 min







La macchina organizzativa della kermesse sta lavorando per poter garantire un’esperienza magica e indimenticabile in piena sicurezza per tutti i partecipanti.

Il Lucania Film Festival si oppone al distanziamento sociale, mantenendo però quello fisico, a tutela della salute del pubblico, del suo team, e degli ospiti che prenderanno parte alla manifestazione. Tutte le attività si svolgeranno all’aperto presso l’anfiteatro Ettore Scola, la Piccolissima, le aree per le live performance, installazioni, area conferenze e area food.

Per garantire il massimo rispetto delle norme sarà previsto l’ingresso previa prenotazione on line. Nei prossimi giorni sul sito www.lucaniafilmfestival.it e sulla pagina Facebook (https://www.facebook.com/LucaniaFF/), saranno rese note tutte le modalità di accesso agli eventi in programma.

Il Lucania Film Festival si svolge in una cineperiferia (ex confino politico fascista), che ha acquisito una sua specifica identità e storia, ed è diventato, col passare degli anni, una vetrina internazionale di cinema indipendente in Basilicata. Una comunità. Un festival dei (non) luoghi e delle persone che in momento straordinario come quello che stiamo vivendo, non è mai stato così potente e resiliente. Proprio come quella periferia.





