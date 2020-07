Lagonegro: a breve il Festival della Cultura all’insegna della solidarietà 15/07/2020 Anche quest’anno Lagonegro diventa fucina di cultura . Tra qualche giorno partirà il festival della cultura e delle arti 2020. Una due giorni 1 e due agosto ricca di eventi e ospiti nel rispetto delle regole anti covid.

Lo storico Palazzo Corrado prenderà vita e si colorerà di opera d’arte e artigianato anche riciclato.

L’occasione di questa consueta manifestazione promossa dall’ASSOCIAZIONE SALOTTO CULTURALE DONATA DONI è quella di ripartire pian pianino dopo la lunga pausa della pandemia che ci ha impauriti e resi più fragili, così-riferisce- la prof.ssa Agnese Belardi ideatrice del festival e presidente dell’Associazione salotto culturale Donata Doni che ha promosso l’evento con il patrocinio del comune di Lagonegro nella persona del commissario FRANCESCO MAUCERI, la Fondazione Cicerone prof. LUCIO LIBONATI, la protezione civile I SIRENESI presidente GIUSEPPE CITRANGOLO, l ‘EGRIB Basilicata, l’assessora alle pari opportunità MARIKA PADULA, la SCARENZ EDITORE TINA RENZULLO. Abbiamo -approfittato -di un momento di disagio mondiale causa coronavirus (covid-19) per non arrenderci e per lasciare intatta la speranza. La manifestazione è giunta alla sua V° edizione ed è dedicata al PREMIO di pittura ENZO DE FILIPPO, artista scomparso prematuramente ma che ha lasciato centinaia di opere d’arte nel suo laboratorio, rivolte prevalentemente al sociale. Curatrice della collezione la sorella Maria Carmela che ne curerà la mostra insieme all’artista Maria Rosaria Verrone. Il Direttore artistico 2020 sarà MAURO PAPARELLA. Durante il loockdown i volontari delle associazioni del lagonegrese e dei paesi limitrofi la Basilicata dopo un primo momento di disagio si sono coordinati via cavo e dati coraggio attraverso wottssap, video- conferenze etc. I temi a cui hanno dato vita sono stati: VOLONTARIATO E SPERANZA !Si sono rimboccati le maniche ed è partita la macchina della SOLIDARIETA’. Sono state cucite e distribuite gratuitamente più di 2000 mascherine a tutti coloro che combattevano in prima linea: operatori e personale delle Case di riposo, operatori ecologici, commesse, medici, infermieri, vigili, carabinieri, commercianti etc. Un altro gruppo di lavoro si è impegnato, invece, nella scrittura creativa è nato un laboratorio virtuale di scrittura. La Scarenz editore ha sposato l’idea del salotto Doni che è diventata da subito realtà. Risultato finale l’ antologia che vede 36 autori più 4 artisti con i loro disegni, ovvero 40 protagonisti il cui titolo è “Tempo sospeso”- covid19 .Il ricavato della vendita dell’antologia sarà devoluto in beneficenza. La prima presentazione aprirà il festival il pomeriggio del 1° agosto alle ore 18.00 nel giardino Corrado vero e proprio Phanteon culturale , alla presenza di tutti gli autori.

Il 2 Agosto, invece, dalle ore 10.00 e per tutto il giorno LE SIGNORE VOLONTARIE , LE ASSOCIAZIONI LUCANE e l’Egrib SANTARSIERO e LANZA apriranno gli stand della SOLIDARIETA’. Interverranno inoltre i rappresentanti del progetto” IL RICICLO PRENDE VITA”, l’avv. BIAGIO COSTANZO e la D.S. prof.ssa TROTTA .

Il giardino Corrado si rivitalizzerà con la presenza delle scuole di ogni ordine e grado e tutti insieme le SIGNORE daranno vita al MERCATINO SOLIDALE ED ESPOSIZIONE DI OGGETTI RCICLATI che altrimenti sarebbero andati al macero.

DALLE ore 18.00 è il momento più atteso dell’anno, ci sarà la “Cerimonia di premiazione “ del concorso artistico dedicato a ENZO DE FILIPPO. I premiati saranno tre e una menzione speciale che saranno rivelati la era stesa dal presidente MAURO PAPARELLA. Inoltre in ricordo del compianto pittore ci sarà la presentazione di un libro a lui dedicato scritto dall’amico di infanzia Luciano Magnanimo dal titolo” I SELVAGGI DELLE PALAZZINE”, uno spaccato degli anni ’70 della Lagonegro, precisamente della nascita del RIONE ROSSI, dove tantissime famiglie dal centro storico si trasferiscono nella periferia dove sorgerà un’epoca nuova. Presenta e coordinerà la manifestazione la prof.ssa AGNESE BELARDI la quale riferisce che tante saranno le sorprese e gli ospiti per l’occasione. Il tutto sarà vissuto nel rispetto delle regole anticovid.



