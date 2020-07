Amnesty International è un’Organizzazione non governativa indipendente, una comunità globale di difensori dei diritti umani che opera in tutto il mondo.

Il 4 luglio, durante le consultazioni nazionali, il direttivo nazionale di Amnesty International Italia ha indicato la lucana Anna Elena Viggiano, già responsabile Amnesty International gruppo di Matera, quale membro del Coordinamento Donne in seno all’organizzazione mondiale.

La scelta della Viggiano, da sempre impegnata nelle battaglie per la difesa dei diritti delle donne, è l’ennesimo riconoscimento per l’impegno profuso in Amnesty International.

“Questa nomina mi riempie di orgoglio e la considero un incentivo ad andare avanti nel percorso che ho intrapreso qualche anno fa, decidendo di portare Amnesty a Matera e in Basilicata. In questo delicato momento storico, che vede l’impegno di Amnesty International nella lotta contro la violenza di genere - è del 2019 il rapporto “Right to be free from rape” che indaga la legislazione sullo stupro in Europa e lo stato di avanzamento delle norme internazionali sui diritti umani - entrare a far parte del Coordinamento Donne di Amnesty International Italia mi pone nella situazione di rendere ancor più forte e deciso il mio impegno in questo senso. Trovo vergognoso e pericoloso che nel 2020, in appena otto paesi della UE si consideri stupro un rapporto sessuale senza “consenso”. Una riforma legislativa si rende necessaria ed urgente anche da parte del nostro Governo” – ha dichiarato Anna Elena Viggiano, responsabile Amnesty International gruppo di Matera.