Disponibile da oggi il libro “Basilicata #luogoideale”, il quarto ed ultimo volume di dialoghi sulla Basilicata a cura di Sergio Ragone per la Editrice Universosud. La prefazione è firmata dal Presidente della Regione Basilicata Vito Bardi. Il libro chiude la collana "I luoghi ideali", nata nel 2016 dall'intuizione di Sergio Ragone di raccontare, attraverso la formula dei dialoghi con i protagonisti del territorio, le città del Capodanno Rai.

"Questo lavoro di Sergio Ragone- scrive il presidente Bardi nella prefazione - completa una serie di interessanti riflessioni sulla nostra terra spalmate in questo e in altri tre volumi che costituiscono una sorta di fotografia complessa, ma per certi versi struggente di tutti coloro che amano ed operano per la Basilicata. Le testimonianze contenute sono interessanti e inedite, perché raccolte in momenti altamente empatici in cui intervistato e intervistatore parlano non solo con la mente ma anche col cuore. Ogni punto di vista è rispettabile se narrato col cuore in mano, anche idee opposte, se messe nella giusta dimensione del confronto dialettico diventano oltre che suggestive, un valore per chi legge. La più disarmante azione narrativa deve essere capace di porgere al lettore idee per il confronto e non pretesti per lo scontro, lasciando poi a quest’ultimo la possibilità di sedimentare il proprio punto di vista personale."

"Quando ci incamminammo con l’amico Sergio in questa avventura editoriale - dichiara Antonio Candela, Amministratore Delegato Universosud- non potevamo minimamente pensare a cosa sarebbe accaduto in questo 2020. In una fase sociale in cui pensare al proprio orto è di ventata la regola, il virus ci manda un messaggio chiaro: l’unico modo per uscirne è la reciprocità, il senso di appartenenza, la comunità, il sentire di essere parte di qualcosa di più grande di cui prendersi cura e che si può prendere cura di noi".

Sergio Ragone, giornalista e scrittore, ha già pubblicato con la Universosud i seguenti libri: “#PotenzaVisibile”(2017); “#VediMaratea” (2018); “#VentiMatera” (2019).