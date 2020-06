Le prestazioni vaccinali in base alla deliberazione ASP n. 664 del 16/7/2018 sono a pagamento per:



A) utenti in occasione di viaggi internazionali che prevedono specifica profilassi, ad esclusione di viaggiatori internazionali a scopo umanitario opportunamente documentato;

B) datori di lavoro richiedenti la somministrazione di vaccini e successivi richiami per i propri dipendenti ai sensi e per gli effetti del D.lgs n.81/2008 “Attuazione dell’art.1 L. 3/8/2007, n.123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, ad esclusione della somministrazione di vaccini e relativi richiami richiesti per i dipendenti delle Aziende Sanitarie regionali;

C) utenti residenti in Basilicata e non, non contemplati dal calendario vaccinale regionale (agg. Del.664 del 16/7/2018 PNPV 2017-2019)



Per maggiori informazioni e per i costi per tipo di vaccinazione con versamento da effettuare sul ccp n. 0011031703331 intestato all’ASP di Potenza, leggi l'allegato