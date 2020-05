Dal 9 al 30 giugno “A Sud” organizza un percorso formativo gratuito, on line, dal titolo "Il Pianeta che verrà", per approfondire le sfide cruciali che ci attendono nel prossimo futuro, insieme alle conoscenze e agli strumenti che ci serviranno per affrontarle.

Questa seconda edizione, che si svolgerà con appuntamento settimanale, il martedì dalle ore 15 alle 19, è stata pensata per essere svolta in Basilicata e coinvolgere cittadini, studenti, operatori sociali, amministratori, ricercatori, attivisti, lavoratori e, in generale, persone interessate alle questioni ambientali.

Per ogni modulo è previsto un appuntamento settimanale strutturato in una parte formativa e una di dibattito e interazione, con l’intervento di persone esterne provenienti da diversi ambiti, da quello scientifico e accademico, a quello dell’attivismo fino alle imprese.

I partecipanti saranno poi accompagnati attraverso esercitazioni individuali e lavori di gruppo.

A completamento del corso, sarà fornito un attestato finale dall'associazione A Sud Ecologia e Cooperazione Onlus.



Date: 9 giugno - 30 giugno

9 giugno: Modulo 1 - Il clima che ci aspetta

16 giugno: Modulo 2- Passiamo all'azione: come costruire una campagna

23 giugno: Modulo 3 - Chiudere il cerchio per cambiare il sistema. Economia circolare ed economie trasformative

30 giugno: Modulo 4 - Economia Circolare: riconoscere, valorizzare e raccontare le buone pratiche ed evitare il greenwashing







Per partecipare, è necessaria la registrazione attraverso questo form (clicca)











Tutti i dettagli:

