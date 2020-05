L’omaggio della città di Potenza al Patrono “San Gerardo” si caratterizza quest’anno per alcuni appuntamenti religiosi, istituzionali e culturali necessariamente ridotti, con limitazioni e vincoli dovuti all’emergenza Covid 19.

TRM Network assicurerà un importante sforzo editoriale nelle giornate del 29 e 30 maggio, al termine di un cammino settimanale che ha previsto diversi spazi di approfondimento, tutti disponibili on Demand su YouTube nella playlist dedicata “Omaggio a San Gerardo 2020”.







Di seguito il dettaglio degli appuntamenti:



Nella giornata del 29 maggio a partire dalle ore 10.00 collegamenti in diretta per seguire l’Effigie e la Reliquia di San Gerardo in visita alle Clarisse ed all’Ospedale San Carlo. A rientro alle ore 12.00 sara’ trasmesso l’atto di affidamento della Città al Tempietto.







Alle ore 20.30 “Omaggio a San Gerardo”, una ricca produzione televisiva in diretta dal Teatro Stabile per ripercorrere la memoria e tracciare il futuro della Storica Parata dei Turchi, quest’anno assente, insieme ai protagonisti delle tante iniziative sociali e culturali che hanno tradizionalmente accompagnato la giornata.







Sabato 30 maggio sempre in diretta la celebrazione della Santa Messa alle ore 18 dalla Cattedrale di San Gerardo ed ampi approfondimenti previsti nella programmazione di rete.







Tutti gli appuntamenti saranno diffusi sui canali televisivi di TRM network, Digitale Terrestre TRMh24 (canale 16 Basilicata/Puglia) e TRM (canale 111 Basilicata).



Sulla piattaforma Sky TRM h24 è al canale 519.



La produzione sarà interamente fruibile in streaming su TRMtv.it, sulla pagina Facebook.com/trmtv e sulle APP gratuite "TRMtv" per Android su Google Play e per iOs sull’APP store di iTunes.



La diretta YOUTUBE consente di raggiungere altresì tutti gli utenti che hanno sulle proprie SmartTV, Smartphone e Consolle di Gioco, l'APP "YouTube".







TRM Network rivolge un particolare ringraziamento al Comune di Potenza, all’Arcidiocesi di Potenza–Muro Lucano–Marsico Nuovo, all’APT Basilicata, agli sponsor, a tutto lo staff ed al partner tecnico Mediarea che hanno reso possibile assicurare, in un anno particolare, questo importante sforzo editoriale proposto con spirito di servizio in omaggio a San Gerardo, con ampio coinvolgimento della comunità, nel rispetto dei vincoli e delle regole di distanziamento.