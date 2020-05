“F.A.S.I. Formazione, Auto-imprenditoria e Start-up per Immigrati regolari”



Il Progetto FASI si pone l’obiettivo di promuovere la realizzazione di percorsi formativi rivolti ai migranti regolarmente presenti sul territorio delle Regioni Meno Sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia) finalizzati a favorire lo sviluppo di percorsi di Autoimprenditoria e Start Up di Impresa, il conseguimento di una piena autonomia occupazionale e rispondere alle esigenze di integrazione socio-economica.

Sono destinatari dell’intervento i migranti regolarmente presenti sul territorio delle Regioni

appartenenti alla categoria “meno sviluppate” (Campania, Calabria, Puglia, Basilicata e

Sicilia), titolari di un permesso di soggiorno in corso di validità per protezione internazionale (asilo o protezione sussidiaria) o di un permesso di soggiorno in corso di validità per motivi di lavoro (autonomo, subordinato, stagionale).



Il progetto prevede un corso di formazione della durata di 80 ore, interamente da seguire in FAD (on line), comodamente dal proprio domicilio, anche attraverso l’utilizzo del solo smartphone.



A conclusione di ogni singola edizione di Corso, ai corsisti che abbiano frequentato almeno l 85% delle ore totali verrà rilasciato dal SA un Attestato di Frequenza.

A conclusione di ogni singola edizione di corso il SA si obbliga ad erogare; ai corsisti che abbiano frequentato almeno l’85% delle ore previste, un’indennità di frequenza pari a € 2,50 per ogni ora effettiva di partecipazione,regolarmente documentata telematicamente attraverso gli strumenti della piattaforma utilizzata per lo svolgimento dell’attività. L’indennità di frequenza non spetta in caso di assenze anche se dovute a malattia o infortunio; non sono previsti rimborsi agli allievi per le due giornate relative al pacchetto

sull’autoimprenditorialità(totale 16 ore).



Profilazione dei candidati



I Soggetti Attuatori dovranno garantire la profilazione dei migranti potenzialmente destinatari degli interventi formativi, attraverso la compilazione, per ciascuno di essi, di un apposito questionario.

Il questionario comprende oltre 50 quesiti da sottoporre al candidato, articolati in sette sezioni tematiche:

​ a. dati anagrafici,

​ b. soggiorno e motivazioni,

​ c. nucleo familiare e reti di relazioni,

​ d. istruzione e formazione,

​ e. esperienze professionali e lavorative,

​ f. rapporti con il credito, altri strumenti finanziari e imprenditorialità;



g. annotazioni finali e fonti informative.