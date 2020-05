Sono tantissimi gli esempi in tutta Italia delle capacità di adattamento della scuola a un insegnamento a distanza, e l' istituto "Nicola Sole“ non è da meno. Certamente l’iniziativa di far orchestra da casa, riuscendo a raggiungere un buon livello qualitativo di musica corale, è una scommessa vinta dai docenti di strumento dell’indirizzo musicale del nostro Istituto” testimonia il Dirigente Scolastico Francesco D’Amato.

In una situazione assolutamente inedita, il problema era provare a far musica di insieme con il motto “distanti ma vicini” per creare quella magia di suoni capaci di emozionare. "Sin dall’inizio abbiamo pensato che non potevamo disperdere il patrimonio musicale dell’orchestra raggiunto negli anni che vede protagonisti i ragazzi e che coinvolge anche ex alunni” ed ogni giorno, durante le lezioni a distanza, ci siamo chiesti se andasse tutto bene, riferiscono i docenti.

Da qui è nata l’idea di riunire con l’aiuto della tecnologia l’orchestra in un momento tanto delicato, idea che i ragazzi hanno accettato con entusiasmo e professionalità. In questi due mesi il lavoro dei docenti e dei ragazzi dell’Orchestra è stato un lavoro di concertazione vera e propria, e le difficoltà maggiori sono state senz’altro il coordinamento a distanza dell’orchestra così numerosa, e il montaggio dei video, curato dal docente Donato Coscia. L’obiettivo era realizzare un video con tre brani da condividere con tutti. “Con grande soddisfazione e gioia il lavoro ha attratto l’interesse del TG3 Basilicata che, nella trasmissione Buongiorno regione, ha messo in onda lunedì 4 maggio il brano “new york, new york”, afferma il Direttore dell’orchestra Prof. Andrea Allegretti che ringrazia tutti i docenti di strumento per la loro professionalità e dedizione alla scuola.