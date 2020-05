Nel giorno del santo patrono, San Michele Arcangelo, la comunità santarcangiolese festeggia un evento divenuto ormai raro da queste parti e non solo, ovvero il compimento dei 100 anni della signora Lucia Briamonte, meglio conosciuta come “zia Lucia”. Come detto poco fa, era da tanti anni che nel comune di Sant'Arcangelo (PZ) non si ripeteva tale ricorrenza ed ecco perché questo compleanno sta suscitando ancor di più clamore ma soprattutto, gioia e felicità. Di questi tempi, purtroppo, festeggiare un evento, anche se così importante, in condivisione degli affetti più cari e di tutti coloro che avrebbero voluto condividere questi momenti di allegria, non è possibile, perché le restrizioni sono diminuite, è vero, ma le buone regolare da seguire per evitare assembramenti, sono tutt'ora valide. Per fortuna però, zia Lucia, grazie ai propri figli, ha potuto comunque spegnere le sue candeline ed inoltre, attraverso il calore dei vicini di casa, chi dal balcone, chi dalle finestre, oltre che dei familiari e dei cittadini del posto che, attraverso l'uso dei social network, hanno inviato messaggi e frasi di congratulazioni, accompagnati magari da foto e video per celebrare il momento, ha comunque vissuto questo giorno tanto atteso da tutti, in compagnia ed in serenità. Vedova di Giuseppe Briamonte, zia Lucia è madre di 5 figli/e, quattro maschi e una donna. Quest'ultima, si chiama Domenica ed è colei che si occupa maggiormente della madre, assieme al fratello Antonio c. Contattata dalla nostra redazione, Domenica ci racconta: “per questo compleanno avremmo immaginato una festa diversa, con tanta gente. Invece eravamo io, mia madre, mio fratello Antonio che vive con lei e dei familiari che assieme ai vicini hanno partecipato dal di fuori, per garantire distanza maggiore. Purtroppo gli altri tre fratelli che vivono lontano dalla regione Basilicata, per via delle restrizioni dovute al Covid-19, non hanno potuto partecipare, anche se ci hanno comunque tenuto, assieme a me e ad Antonio, a far realizzare la torta per festeggiare questo evento che ci rende tutti felici e contenti. Per tutti intendo anche mia mamma che nonostante i suoi 100 anni ha vissuto bene la sua festa così come, ha vissuto abbastanza bene i giorni passati. Magari ci sono momenti dove è più autonoma ed altri meno, certo è che non hai mai perso la propria fede, dato che ogni mattina, appena si sveglia, e, ogni sera prima di mettersi a letto, recita le sue preghiere, mentre durante l'arco della giornata, ama ascoltare i programmi di “Radio Maria”. Zia Lucia, alla quale noi tutti facciamo i nostri migliori auguri, non è l'unico caso di tale longevità in famiglia, infatti, solamente nel Settembre scorso, è venuta a mancare la sorella Giulia che di anni ne aveva 99 anni e che, a Dicembre ne avrebbe compiuti appunto 100.



Carlino La Grotta