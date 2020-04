Il comitato uniti per la Val d’Agri in accordo con la direzione generale Asp e Asl ha promosso una raccolta fondi tramite una piattaforma crowfunding GoFoundme e il proprio iban. Ad oggi il comitato ha raccolto oltre 20 mila euro grazie alla generosità di ... -->continua

30/04/2020 - Senise, celebrazione di suffragio nel cimitero

Alle ore 16,30 del 29 aprile 2020 il parroco don Pino Marino della parrocchia di Senise, si è recato al cimitero per celebrare una messa di suffragio in memoria di tutti i defunti e in particolare in ricordo dei nostri compaesani morti in Lombardia come lui st...-->continua