Il COVID-19, oltre che provocare una emergenza sanitaria globale, lascerà in eredità un nuovo concetto di “normalità” che richiede di ridefinire e ripensare lo scenario economico-produttivo e socioculturale nel quale viviamo.

Le imprese, ed in particolare quelle legate al settore turistico, sono chiamate a diventare più innovative, resilienti e flessibili per essere in grado di fronteggiare la crescente complessità, e rapidità di cambiamento del mercato, al fine di trasformare la crisi in opportunità. Ogni crisi, infatti, apre ad innumerevoli opportunità, riconoscibili solo agli attori innovativi che si distinguono per l’abilità di identificare i nuovi bisogni, di analizzare il contesto e gli scenari possibili, di fronteggiare il rischio, e di sviluppare una capacità proattiva. Solo le imprese che svilupperanno una capacità organizzativa per l’innovazione dimostrando un’abilità di modificare e rimodellare il proprio modello di business, sfruttando i processi di trasformazione digitale, ne usciranno rafforzate e in grado di avviare una nuova fase di crescita.



Per la Basilicata il settore turistico rappresenta un comparto fondamentale per lo sviluppo economico e la tenuta occupazionale. Si tratta di un settore produttivo labour intensive, nel quale il vantaggio competitivo si fonda sulla differenziazione del prodotto turistico e sull’umanizzazione delle esperienze e della relazione con il cliente. Per questo è necessario comprendere come coniugare la ricchezza del processo esperienziale reale con i prodotti e servizi digitali così da aumentare il valore creato e trasferito ai clienti.



In questa prospettiva altamente sfidante, il CLabUnibas dell’Università degli studi della Basilicata, ha avviato il TRANSFORMA LAB PER IL TURISMO per sostenere lo sviluppo di innovazioni digitali e dei modelli di business per supportare le imprese in un processo di trasformazione e renderle ancor più competitive per una nuova stagione di sviluppo.



Il Trasforma Lab è un modello gestionale per accrescere la capacità imprenditoriale ed innovativa delle organizzazioni per creare valore in modo eccellente. Si configura come un programma di innovazione che accompagna le imprese nel processo di trasformazione e di sviluppo di innovazioni di prodotto, di processo e del modello di business, partendo da una sfida di mercato o organizzativa. Adotta la metodologia del “Innovative Thinking” combinando modelli e strumenti basati sui principi dell’ Open Innovation, del Designi Thinking, del User-driven Innovation, del Lean and Agile Methods. La finalità è quella di accompagnare l’organizzazione nel processo di trasformazione digitale, nello sviluppo della capacità innovativa, nei progetti di cambiamento, così da comprendere, conquistare e servire meglio il mercato, e migliorare l’efficienza operativa e la redditività di impresa.



Il Trasforma Lab per il Turismo Lucano prenderà il via con una fase di diagnosi delle sfide delle imprese turistiche lucane attraverso un’azione di auditing delle imprese accompagnate da una serie di webinar tematici trasmessi in live streaming sui canali social del CLabUnibas, che vedranno coinvolti attori del panorama turistico regionale. L’obiettivo è quello di definire, mediante la creazione ed il coinvolgimento proattivo di una community di esperti, imprenditori, operatori turistici, DMO, cittadini, turisti ed istituzioni, le principali sfide di business del settore.



L’individuazione di tali sfide costituirà il punto di partenza per il lavoro di una cinquantina di innovation team che si costituiranno con l’ambizioso obiettivo di trasformare le sfide in opportunità, per poi generare risposte e proposte digitali innovative, che opportunamente sperimentate, validate e valutate, saranno offerte al tessuto produttivo turistico locale. Ulteriori informazioni sul sito del TrasformaLab www.transformalab.com.