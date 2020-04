L'emergenza sanitaria che sta coinvolgendo l'intera nazione e non solo negli ultimi mesi, ha inevitabilmente creato non poche difficoltà alle aziende, imprese e a tutti i cittadini che mai come in questo periodo storico si ritrovano di giorno in giorno a dover attendere noti... -->continua

17/04/2020 - Premio Olivarum: novità, vincitori e beneficenza

Un’edizione insolita per il premio Olivarum 2020. Nessuna cerimonia pubblica per la consegna del prestigioso riconoscimento a causa delle disposizioni governative per contenere il rischio diffusione di Covid 19. Non mancano le novità per la XVI edizione del co...-->continua