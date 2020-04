11/04/2020 - Terranova di Pollino, una piccola comunità con un grande cuore

Siamo a Terranova, un piccolo borgo alle pendici del Pollino, fin qui tutto normale se non fosse per un gruppo di angeli, la protezione civile "Gruppo Lucano" di Terranova. Momentaneamente conta un gruppo di circa 19 unità attive sul territorio per dare supporto alla popolaz...-->continua